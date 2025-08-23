San Roque tendrá agua potable para más de 1.200 vecinos gracias a una obra millonaria

El Gobierno de San Juan, a través de Obras Sanitarias , puso en marcha la ampliación y renovación de la Red Distribuidora de Agua Potable en San Roque, departamento Jáchal. Esta obra tiene como objetivo garantizar un servicio eficiente y de calidad a la comunidad, mejorando la infraestructura existente y ampliando la cobertura.

Con una inversión total de $1.468.525.151,28, financiada con fondos del fideicomiso minero (50% Gualcamayo y 50% Veladero), el proyecto contempla la instalación de más de 15.000 metros de tuberías de distintos diámetros, la construcción de 4.000 m² de pavimento y la ejecución de 250 conexiones domiciliarias, beneficiando a una población de aproximadamente 1.250 habitantes.

La obra se desarrolla bajo la modalidad de contrato de obra pública por licitaciòn Nº 2884 y tiene un plazo de ejecución de 9 meses, con fecha de finalización prevista para marzo de 2026.

Este proyecto forma parte del compromiso del Gobierno de San Juan de fortalecer la infraestructura de agua potable en toda la provincia, priorizando la calidad de vida de los vecinos y la equidad en el acceso a los servicios esenciales.