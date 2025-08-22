La novela que revive el terremoto de San Juan y ahora se recorre en primera persona

Gabriela Exilart , una de las escritoras históricas más leídas del país, convirtió la tragedia del 15 de enero de 1944 en una historia inolvidable. Diez años después de su publicación, una librera de Lobos organiza un viaje literario a San Juan para caminar por los escenarios reales del libro Renacer de los escombros.

A las 20:49 del 15 de enero de 1944, la tierra tembló en San Juan con una fuerza tan brutal que en apenas veinte segundos diez mil vidas se apagaron y una ciudad entera quedó reducida a polvo.

Ese instante, que marcó para siempre la memoria de los sanjuaninos, también encendió décadas más tarde la imaginación de una escritora marplatense que buscaba explorar qué ocurre con el alma humana cuando todo se derrumba.

Gabriela Exilart

Gabriela Exilart —abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y autora de trece novelas publicadas por Plaza & Janés, del grupo Penguin Random House— no sabía nada del terremoto del ’44 hasta que, investigando escenarios para su trama, se topó con él. “Me pregunté qué haría una persona supuestamente buena ante circunstancias adversas —cuenta—. Y para eso necesitaba un escenario de catástrofe, donde los personajes tuvieran hambre, frío, miedo. Buscando, me encontré con el terremoto de San Juan y me atrapó de entrada”.

No se conformó con datos de archivo. “Gracias a una amiga sanjuanina pude viajar y conocer el lugar, entrevistar sobrevivientes y ver cómo se había reconstruido la ciudad. Ese viaje fue fundamental; no es lo mismo escribir a la distancia”, recuerda.

El resultado fue Renacer de los escombros, publicada en 2014, que tuvo varias reimpresiones y se convirtió en una referencia dentro del género histórico-romántico. En sus páginas conviven una médica que lucha contra una enfermedad mortal, un arquitecto que huye de sí mismo, dos niñas víctimas de una madre violenta y un hombre que busca a sus sobrinas robadas diez años atrás. Todos cruzan sus caminos en una ciudad devastada, donde la solidaridad y el egoísmo se disputan el corazón de los sobrevivientes.

El Guardian

Una amistad, un sueño y un viaje

En 2019, Virginia Palazzesi, dueña de la librería independiente El Guardián en Lobos, tuvo una idea: recrear el camino del libro en un viaje grupal a San Juan. “Nuestro proyecto combina la exploración de destinos emblemáticos con la inmersión en la literatura y la cultura del lugar —explica—. Queremos que los viajeros vivencien la ruta de la novela, además de propiciar el descanso y el disfrute”.

La librería, que nació al margen de las grandes cadenas y sin consignas editoriales, apostó desde el inicio a las experiencias literarias como forma de acercar a los lectores. Así fue como Palazzesi conoció a Exilart, en una presentación en Villa Ocampo, y desde entonces forjaron una amistad. “Siempre organizamos eventos sin pedir colaboración editorial. Con Gabriela hicimos una merienda para presentar Napalpí, absolutamente financiada por nuestro espacio. El año pasado avanzamos en un proyecto conjunto para realizar el primer spa literario”, cuenta Virginia.

El viaje a San Juan iba a concretarse en 2020, pero la pandemia obligó a guardarlo en un cajón. Este año, finalmente, lo retomaron y fijaron fecha: del 10 al 13 de octubre, un grupo de lectores y curiosos seguirá los pasos de los personajes de Renacer de los escombros por escenarios reales de la provincia.

El recorrido: entre historia, vino y termas

El itinerario no es solo para amantes de la novela. Es una experiencia sensorial que combina lectura, turismo y bienestar, bajo el lema “Necesitás apagar el mundo y sumergirte en la ruta de un buen libro”.

El 10 de octubre será la llegada a San Juan, con un city tour y visita a una bodega y a la casa de Alfonsina Storni. El sábado 11, el grupo viajará a la localidad de Iglesias y disfrutará de las termas. El domingo 12 será el día más emotivo: visita a Albardón, donde se encuentra La Laja, epicentro del terremoto de 1944. “Queremos que los viajeros puedan sentir el peso de la historia y también su resiliencia”, dice Exilart. La jornada continuará en el Parque Nacional Ischigualasto y el Valle de la Luna, con un circuito interno de cuatro horas.

Además, en cada parada habrá actividades literarias, espacios de lectura y charlas para reflexionar sobre la trama y el contexto histórico. “Es un viaje para leer con los pies en la tierra”, resume Virginia.

La novela que devolvió la voz a una tragedia

En Renacer de los escombros, Exilart reconstruyó un momento histórico sin precedentes para contar una historia “allí, donde nada había quedado”. No se trata solo de amor y pérdida, sino de la pregunta incómoda sobre la condición humana: ¿cuánto dura la solidaridad? ¿Qué pasa cuando las necesidades básicas vuelven a imponerse?

El terremoto, en su pluma, no es solo un telón de fondo sino un personaje más, que moldea y desafía a cada protagonista. “La tragedia pone a prueba los caracteres más fuertes y los espíritus más resignados. El amor, la pasión, la hermandad y la ternura logran vencer las dificultades”, escribe en la contratapa.

Una invitación abierta

Aún quedan algunos lugares disponibles para la travesía. Quienes quieran sumarse pueden hacerlo contactando a la librería El Guardián a través de su página de Instagram.

Para Exilart, esta es una oportunidad única: “Un libro puede llevarte lejos, pero caminar sobre el mismo suelo que pisan tus personajes es otra cosa. En San Juan vi cómo la gente se reinventó entre ruinas. Ese espíritu está en la novela y ahora, gracias a este viaje, podremos revivirlo juntos”.

Casi 80 años después del terremoto, la provincia que se levantó de las cenizas sigue inspirando historias. Esta vez, la memoria viajará de la mano de la literatura, de una autora que supo escuchar las voces del pasado y de una librera que decidió que los libros también se recorren con los cinco sentidos.