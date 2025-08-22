La Caja subastó vehículos oficiales y recaudó 110 millones de pesos de San Juan

Los remates de vehículos oficiales realizados a través de la Caja de Acción Social generaron gran expectativa y superaron las expectativas de recaudación, alcanzando alrededor de 110 millones de pesos, según detalló Sebastián Turcato, gerente de Préstamos. La subasta contó con la participación de más de 400 personas.

Entre los lotes más destacados se encontraban camionetas Toyota Hilux, modelos 2000 a 2010, pertenecientes al IPEEM, con bajo kilometraje, y varios Renault Logan de la Municipalidad de Santa Lucía, de los cuales tres presentaban daños por choques y el resto se encontraban en buen estado.

Turcato resaltó que todo el proceso se desarrolló de manera legal y transparente, destacando la labor del equipo encargado. Los vehículos se exhiben al público de lunes a jueves para su revisión, y los remates se realizan los días viernes, garantizando que los interesados puedan inspeccionar los lotes antes de ofertar.

El gerente de Préstamos subrayó la diversidad de participantes: “Había gente de todas las edades ofertando, se armó una linda puja y salieron buenos precios”, aseguró, celebrando el éxito de esta edición.

Datos clave para futuros remates