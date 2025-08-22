viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Millonaria recaudación

La Caja subastó vehículos oficiales y recaudó 110 millones de pesos de San Juan

Más de 400 personas participaron de los remates organizados junto a la Municipalidad de Santa Lucía y el IPEEM, que ofrecieron camionetas y autos en buen estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-22 at 9.40.25 PM

Los remates de vehículos oficiales realizados a través de la Caja de Acción Social generaron gran expectativa y superaron las expectativas de recaudación, alcanzando alrededor de 110 millones de pesos, según detalló Sebastián Turcato, gerente de Préstamos. La subasta contó con la participación de más de 400 personas.

Lee además
por primera vez la epet 4 tendra su propio edificio: la obra ya avanzo casi un 40%
Escuela icónica

Por primera vez la EPET 4 tendrá su propio edificio: la obra ya avanzó casi un 40%
El barrio Los Surcos en Chimbas tiene disponibles 5 viviendas y es el único en el que podrá inscribirse gente de todo el Gran San Juan. Fue entregado en abril de este año. 
Gran expectativa

Nuevo sorteo del IPV en San Juan: los detalles de los barrios y fechas

Entre los lotes más destacados se encontraban camionetas Toyota Hilux, modelos 2000 a 2010, pertenecientes al IPEEM, con bajo kilometraje, y varios Renault Logan de la Municipalidad de Santa Lucía, de los cuales tres presentaban daños por choques y el resto se encontraban en buen estado.

Turcato resaltó que todo el proceso se desarrolló de manera legal y transparente, destacando la labor del equipo encargado. Los vehículos se exhiben al público de lunes a jueves para su revisión, y los remates se realizan los días viernes, garantizando que los interesados puedan inspeccionar los lotes antes de ofertar.

El gerente de Préstamos subrayó la diversidad de participantes: “Había gente de todas las edades ofertando, se armó una linda puja y salieron buenos precios”, aseguró, celebrando el éxito de esta edición.

Datos clave para futuros remates

  • Se requiere presentar DNI para participar.

  • Modalidad de pago: seña del 10% más 10% de comisión para los martilleros; el resto debe abonarse al contado mediante transferencia bancaria inmediata.

  • Plazo de cancelación: hasta cinco días hábiles posteriores al remate.

  • Informes: [email protected] – Celulares: 264-4868564 (Héctor), 264-4102526 (Dante).

Temas
Seguí leyendo

En UOCRA San Juan se esperanzan con la obra de un camino minero pero hay angustia por 3.000 desempleados

Gobierno ya fijó fecha para retomar la paritaria en San Juan

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse

En San Juan avanza la construcción de dos hospitales: mirá cómo están quedando

Marcelo Arancibia finalmente no jugará en las elecciones legislativas 2025

Fabián Martín habló de su candidatura: "Nuestra campaña, como siempre, es de frente a la gente"

El mileísmo sanjuanino presentó sus candidatos para "defender la libertad" y anticipó una reunión con Karina

Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, los candidatos del orreguismo para las Legislativas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo se realizarán las inscripciones para el segundo sorteo de viviendas del IPV del año. video
Para tener en cuenta

IPV: uno a uno, los 3 pasos para inscribirse en el segundo sorteo de viviendas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó
Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Lo haría 50 mil veces más: la aterradora frase del Guascazo al confesar que mató a Yanina Pérez
Video

"Lo haría 50 mil veces más": la aterradora frase del "Guascazo" al confesar que mató a Yanina Pérez

Te Puede Interesar

El pistacho, que ahora es la estrella del momento, atrajo a una reconocida empresa nacional de maní a invertir en San Juan. 
Jugada estratégica

Famosa empresa del maní se suma al boom del pistacho de San Juan

Por Elizabeth Pérez
El trabajador rural que estuvo detenido por el robo de pasas de uva.
Tribunales

Investigan a un casero por el robo de pasas por $10 millones en una finca de 9 de Julio

Elecciones en la Federación Universitaria: cinco inquietudes clave, respondidas por los candidatos
La previa

Elecciones en la Federación Universitaria: cinco inquietudes clave, respondidas por los candidatos

La novela que revive el terremoto de San Juan y ahora se recorre en primera persona
Literatura

La novela que revive el terremoto de San Juan y ahora se recorre en primera persona

Los tres condenados: Ledesma, Riveros y Espinoza
Ataque mafioso

Un juez de impugnación redujo la condena a los tres barrabravas de la brutal golpiza al empresario bolichero Salvalaggio