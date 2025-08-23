sábado 23 de agosto 2025

Para tener en cuenta

La Casa Natal de Sarmiento permanecerá cerrada por dos días: los motivos

Durante el miércoles y jueves 28 de agosto se restarán realizando trabajos internos en el Museo Casa Natal de Sarmiento, motivo por el cual permanecerá cerrado al público.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Debido a trabajos fundamentales para el mantenimiento del Museo Casa Natal de Sarmiento, desde la dirección del espacio informaron que durante dos jornadas permanecerá cerrado al público. De esta manera, aquellas personas que tenían planeado recorrer las instalaciones del hogar del prócer sanjuanino, deberán evitar visitarlo durante dos días.

Conforme a lo informado, se realizará un tratamiento especial para el control de termitas, ya que se detectó un foco de alta actividad de la plaga en el jardín sur del museo. Las termitas, también conocidas como termes, se alimentan de materiales celulósicos como madera, cartón y papel. Su acción deteriora internamente objetos y estructuras, dejándolos huecos y debilitados sin que el daño se advierta a simple vista.

El tratamiento se efectuará mediante pulverización e inyección de productos específicos en las áreas afectadas, en el marco del protocolo de control de plagas. Si bien estas medidas permiten reducir la población de termitas, no es posible eliminarlas por completo, por lo que el museo continuará con tareas de seguimiento y monitoreo.

Cabe aclarar que el miércoles 27 el museo permanecerá cerrado como es habitual por actividades internas, por lo que el único cierre extraordinario al público será el jueves 28 de agosto.

La institución agradece la comprensión y reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y cultural.

