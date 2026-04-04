domingo 5 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lindas opciones

El Chalet Cantoni recibe abril con nuevas propuestas de talleres

El espacio cultural ofrece talleres innovadores que van desde el freestyle y la actuación hasta la iluminación y el crochet, promoviendo la creatividad y el aprendizaje.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Casa Cultural Chalet Cantoni renueva su propuesta formativa con una variada agenda de talleres destinados a distintos públicos, que combinan disciplinas artísticas, creativas y de desarrollo personal, consolidándose como un espacio de encuentro y aprendizaje en la provincia.

Lee además
los esenciales culturales de david gardiol: de vivir la experiencia spinetteana a un clasico de cortazar
Videonota

Los esenciales culturales de David Gardiol: de vivir la experiencia "spinetteana" a un clásico de Cortázar
la unica cafeteria de especialidad de jachal, ubicada en una historica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Entre las propuestas destacadas se encuentra el taller “Teatro y Rap”, una innovadora experiencia escénica y musical dirigida a adolescentes que integra actuación, escritura, improvisación y freestyle. La actividad comenzará el 6 de abril y se desarrollará los lunes de 19 a 21 durante abril y mayo. Estará coordinada por Florencia Savastano, licenciada y máster en Actuación, además de referente en el circuito competitivo nacional de rap. El taller tiene un arancel mensual de $45.000 y contempla cupos con becas. Informes e inscripciones al +54 9 2645 24-6277.

Por otro lado, el espacio cultural ofrecerá el Taller de Consciencia y Aprendizaje Creativo, una propuesta orientada a comprender cómo la mente transforma las experiencias en conocimiento. Dictado por Celina Vignoli, comenzará el martes 7 de abril de 17 a 18:30. La actividad es arancelada y las inscripciones se realizan al 264-622919.

En el ámbito técnico-artístico, se suma el Taller de Iluminación Creativa – La luz como lenguaje, que invita a descubrir el rol de la iluminación en escena y a diseñar propuestas propias para espectáculos. Las clases se dictarán los miércoles de abril de 19 a 21, iniciando el 8 de abril, con un arancel de $20.000 y un 15% de descuento para quienes se inscriban antes del 1 de abril. Estará a cargo de Fito Mier, y las inscripciones pueden realizarse al 2646291120 o al correo [email protected].

En tanto, el 9 de abril inicia el Curso teórico–práctico de manejo del software Toon Boom Harmony Premium versión 24. La propuesta incluye 12 clases presenciales de dos horas, que se dictarán los jueves de 18 a 20, donde se desarrollarán los trabajos prácticos, y se complementa con un aula virtual con apuntes, consignas de ejercicios, materiales adicionales y 20 clases en video de una hora disponibles de manera privada en YouTube durante cuatro meses. El curso estará a cargo de Mario Bertazzo, profesional con más de 40 años de experiencia en cine, fotografía y animación 2D, y otorgará certificación de la Escuela de Animación Doble Zeta a quienes cumplan con 85% de asistencia y calificaciones. El programa abordará contenidos como configuración de interfaz, herramientas de dibujo, bibliotecas, importación y exportación, manejo del color, animación tradicional digital, cinemática, riggs, cut-out y lipsync. El costo es de $200.000 en un pago o $240.000 en cuatro cuotas de $60.000, y la inscripción se realiza a través del formulario disponible aquí.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Ofelia Fernández llega a San Juan: presentará su documental en la UNSJ y hablará de salud mental

Avanza la renovación de la cocina en el Hospital Marcial Quiroga para mejorar el servicio alimentario

Activan un sistema digital para recuperar objetos robados y secuestrados

Los gatos incontables que dividen las aguas entre vecinos de una manzana de plena Capital

"La vida en el centro de nuestra historia", el mensaje de Pascua del arzobispo en San Juan

En la remodelación integral de hospitales de San Juan se viene el de Caucete

Si estuviste en la jornada final del Big Air en Cuesta del Viento, buscate

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los gatos que causan debate en una manzana del corazón de la Capital.
Postales sanjuaninas

Los gatos incontables que dividen las aguas entre vecinos de una manzana de plena Capital

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Te Puede Interesar

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Por Redacción Tiempo de San Juan
Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante
Talento nuestro

Claudia Pérez De Sanctis, la jardinera del arte mutante

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir
Emprendedores

La única cafetería de especialidad de Jáchal, ubicada en una histórica esquina, de la mano de dos jachalleros que tuvieron que reinventarse para sobrevivir

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?
Polémica

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?