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25 de Mayo

Un ciclista mendocino fue hallado inconsciente al costado de la Ruta 20

Se trata de un hombre de 48 años que se dirigía hacia la Difunta Correa. Fue encontrado tendido en el suelo junto a sus pertenencias y la Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bici tirada (2)
bici tirada (1)

Un hombre fue hallado inconsciente a un costado de la Ruta 20 y calle 3, en el departamento 25 de Mayo. El sujeto se desplazaba en bicicleta y, por motivos que aún se intentan establecer, terminó tendido en la zona.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el damnificado fue identificado como Ariel Felipe Carrizo, de 48 años de edad, oriundo de la provincia de Mendoza. Según las primeras investigaciones, se cree que el hombre había participado de las caminatas y peregrinaciones hacia el paraje de la Difunta Correa.

Si bien una de las hipótesis principales es un posible siniestro vial, las autoridades aclararon un dato llamativo: el rodado utilizado por Carrizo se encuentra en buen estado, sin daños visibles que sugieran un impacto directo de otro vehículo.

El hecho se registró pasada la medianoche. Al llegar al lugar, el personal policial encontró al hombre solo, descompensado y con sus objetos personales desparramados a su alrededor. Ante este escenario, la Justicia inició una indagación de oficio para esclarecer las causas del suceso y determinar si intervino un tercero o si se trató de un problema de salud.

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