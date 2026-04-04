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Orgullo

ATENEA completó su misión: el satélite argentino validó tecnología en el espacio profundo

El microsatélite operó durante 20 horas y aportó datos clave para futuras misiones

Por Agencia NA
científicos argentinos

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) informó que la misión del microsatélite argentino ATENEA finalizó con éxito luego de cumplir las 20 horas previstas de operación en el espacio profundo, tras haber transmitido correctamente los datos programados a estaciones terrestres.

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El cubesat, que formó parte de la misión Artemis II como carga secundaria, logró comunicarse con estaciones en Córdoba y Tierra del Fuego y enviar telemetría sobre su funcionamiento en condiciones extremas, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

La primera señal fue recibida a más de 40.000 kilómetros de distancia, mientras que el satélite alcanzó una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, un récord para la tecnología espacial argentina.

Durante su operación, ATENEA validó sistemas electrónicos en entornos de alta radiación, probó enlaces de comunicación de largo alcance y analizó señales de navegación en altitudes superiores a las de constelaciones como GPS, GLONASS y Galileo. Los datos recolectados serán clave para el desarrollo de futuras misiones con mayor complejidad técnica.__IP__

El proyecto, liderado por la CONAE junto a universidades y organismos científicos, representó un hito para la actividad espacial nacional al posicionar al país en un entorno de alta exigencia como el de Artemis II. Con el cierre de la misión, el satélite dejó resultados concretos en materia de validación tecnológica y experiencia operativa en el espacio profundo.

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