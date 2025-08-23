La emotiva despedida a un querido docente de la Escuela Industrial

El ingeniero, docente y ex alumno Ricardo Rossomado se jubiló hace apenas dos semanas de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, y su despedida fue tan grande como su paso por las aulas.

Con un túnel de aplausos, colegas y estudiantes lo homenajearon en un emotivo adiós que quedó plasmado también en un video, donde Rossomado se despidió de la institución que recorrió durante tantos años con pasión y compromiso.

El afecto de la comunidad educativa no tardó en llegar: “Gracias por tanta entrega… gracias por su don de gente. ¡Lo mejor para esta nueva etapa!”, expresaron algunos de sus compañeros. También ex alumnos sumaron su cariño: “Todos aplaudimos desde distintas partes. Gran recuerdo de Ricardo, excelente profesor. ¡Felicitaciones!”.

Así, con aplausos y buenos deseos, Ricardo Rossomado inicia una nueva etapa, dejando tras de sí un legado imborrable en la memoria de quienes compartieron con él el camino de la enseñanza.

El video: