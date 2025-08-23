La emotiva despedida a un querido docente de la Escuela Industrial

El ingeniero, docente y ex alumno Ricardo Rossomado se jubiló hace apenas dos semanas de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, y su despedida fue tan grande como su paso por las aulas.
Túnel de aplausos, abrazos y un video que recorre las redes. Así fue el último día de trabajo del Ing. Rossomando en los pasillos de la icónica Industrial tras recibir su jubilación. Mirá las emotivas imágenes.
Con un túnel de aplausos, colegas y estudiantes lo homenajearon en un emotivo adiós que quedó plasmado también en un video, donde Rossomado se despidió de la institución que recorrió durante tantos años con pasión y compromiso.
El afecto de la comunidad educativa no tardó en llegar: “Gracias por tanta entrega… gracias por su don de gente. ¡Lo mejor para esta nueva etapa!”, expresaron algunos de sus compañeros. También ex alumnos sumaron su cariño: “Todos aplaudimos desde distintas partes. Gran recuerdo de Ricardo, excelente profesor. ¡Felicitaciones!”.
Así, con aplausos y buenos deseos, Ricardo Rossomado inicia una nueva etapa, dejando tras de sí un legado imborrable en la memoria de quienes compartieron con él el camino de la enseñanza.