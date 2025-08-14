Tiene 68 años y se manifestó con carteles en plena Plaza 25 porque no le alcanza la jubilación

Un sanjuanino se manifestó con carteles en la Plaza 25 de Mayo para conseguir ayuda, porque no le alcanza la jubilación.

Con un cartel colgado al cuello con la leyenda "Me robaron mi dignidad", Domingo Miguel Huerta, un sanjuanino de 68 años, se manifestó esta mañana en la Plaza 25 de Mayo para reclamar. Según contó, no le alcanza el dinero que cobra por la jubilación y necesita ayuda para cubrir sus necesidades básicas. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía y un funcionario del Ministerio de Familia, para abordar su caso.

“No me alcanza la jubilación. Estoy cobrando $280.000 y no me alcanza. Veo que hay injusticias muy grandes. A muchos se les regalan cosas y a nosotros que nos hace falta, no nos ayuda nadie”, manifestó el hombre, apoyado sobre un poste luz, justo enfrente de la Iglesia Catedral.

image

Al mismo tiempo, contó: “Estoy alquilando en Pocito y vivo solo. Mis hijos no viven acá. De alquiler pago $130.000 y el resto es lo que me queda para comprar remedios, comer y hacer malabares”.

Para luego asegurar: “No me alcanza ni para la comida. He ido a pedir y nadie me ayuda. Todos me cierran las puertas”.

image

Fue en ese momento que se acercó al lugar Roberto Ochoa, director de Políticas para Personas Mayores del Ministerio de Familia. El funcionario manifestó que llegó al lugar para abordar el caso. “Vengo a ponerme en conocimiento de la situación y a hablar con él para ver cómo lo podemos ayudar”, aseguró, antes de conversar con Domingo.

image

Amén de eso, el hombre, que contaba con unas frutas y una botella de agua, aseguró que no se iría del lugar hasta recibir una respuesta concreta.