domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16ª edición

La Fiesta de la Amazona Vallista llenó el domingo de juegos, emociones y mucha tradición

Más de dos mil personas se hicieron presente en la ex feria municipal de Valle Fértil para disfrutar de una jornada muy familiar, en la que se homenajeó la figura de la mujer rural, se celebró el Día del Niño y se honró la memoria del General José de San Martín

Por Jorge Balmaceda Bucci
IMG_3272

El predio de la ex Feria Municipal vivió una jornada muy especial repleta de emociones, diversión y una alta -y necesaria- cuota de tradición de la mano de la 16ª Fiesta de la Amazona Vallista.

Lee además
rawson lanza inscripciones para cursos gratuitos del programa red de oficios municipal
Capacitaciones

Rawson lanza inscripciones para cursos gratuitos del Programa Red de Oficios municipal
rivadavia vivira el concurso del churro 2025 con premios y una tarde a puro sabor
Gastronomía

Rivadavia vivirá el Concurso del Churro 2025 con premios y una tarde a puro sabor

Desde bien temprano, y bajo la prolija organización de la Agrupación Gaucha Valle Fértil, familias llegadas de distintos puntos del departamento, la Provincia y el país -como Córdoba, La Rioja y Buenos Aires- fueron tomando su lugar para disfrutar de una entretenida celebración en este rincón vallista.

IMG_3238

Sobre horas del mediodía el aroma de las parrillas y sus correspondientes humos se fueron apoderando del escenario, mientras dentro de la cancha de jineteadas se desarrollaba la programación prevista de destrezas criollas.

IMG_3257

Hay que recordar que esta fiesta forma parte del calendario de la Federación Gaucha Sanjuanina, en la que distintos jinetes buscan su clasificación para festivales nacionales como el de Jesús María.

Mientras el talento de los animadores Martín Guevara y Jorge Castro y los payadores José Riveros y Carlos Marchesini se desplegaba sobre el escenario principal, la paisanada disfrutaba entre mates y brindis del espectáculo que los jinetes y amazonas regalaban en la domada y juegos tan atrapantes como el de los tambores.

IMG_3303

Siendo el Día del Niño, la organización tenía previstas actividades para mimar a los más pequeños. Algunos de ellos se sumaron con toda su gracia a contar un ‘aro, aro’ frente al micrófono principal, mientras que otros pusieron en juego sus habilidades para atrapar un gallo dentro de la citada cancha.

IMG_3277

Antes de que se fuese el sol, se produjo el tradicional desfile de las distintas agrupaciones que dijeron presente en esta edición y también se distinguió entre otros la laboral de Javier Quiroga, presidente de la Agrupación Gaucha Valle Fértil, el apoyo de la Municipalidad de Valle Fértil en la persona del intendente Mario Riveros y el trabajo que viene desarrollando la comisión interventora de la Federación Gaucha Sanjuanina.

IMG_3641

Asimismo, y tras homenajear al General José de San Martín con la entonación del Himno Nacional Argentino, se eligió a Juliana Lima como la nueva Amazona y se repartieron otros premios por su vestimenta entre los gauchitos y paisanitas, que sin dudas disfrutaron de su día de una manera muy especial.

IMG_3561

No se puede dejar de mencionar la presencia de un paseo de artesanos, en el que los visitantes pudieron comprar desde un sombrero labrado, yuyos cordilleranos, licores caseros o prendas realizadas en telar. Para el cierre, un infaltable baile y la invitación abierta para la edición del 2026.

Temas
Seguí leyendo

Los Herrera y peña con shows nacionales en Sarmiento por el festejo de su aniversario

Cristina López, la escriba de las intenciones de fe para San Cayetano

Fabiana Díaz, la artesana madrugadora que año a año renueva su devoción por San Cayetano

Donaciones en el Santuario de San Cayetano: entre un día de fuerte actividad y el trabajo de todo un año

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad
Rawson

Video: tensión en el Barrio Marcó por un enfrentamiento entre un remisero y un menor de edad

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan
Tensión en el peronismo

Gioja pegó el portazo de la lista de Fuerza San Juan

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas
Elecciones 2025

El peronismo va con Andino, Rosas y Gramajo a las elecciones legislativas

Te Puede Interesar

Uno por uno, todos los candidatos que tendrá San Juan en las Elecciones Legislativas 2025
Rumbo a octubre

Uno por uno, todos los candidatos que tendrá San Juan en las Elecciones Legislativas 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
SMN.
SMN

¿Nubes y lluvias aisladas?: así estará el tiempo este lunes en San Juan

La primera foto de Orrego y sus candidatos para competir el 26 de octubre
Elecciones

La primera foto de Orrego y sus candidatos para competir el 26 de octubre

¡Desahogo Xeneize! Boca se sacó la mufa, goleó a la Lepra y ganó después de 120 días
Domingo feliz

¡Desahogo Xeneize! Boca se sacó la mufa, goleó a la Lepra y ganó después de 120 días

El mileísmo sanjuanino presentó sus candidatos para defender la libertad y anticipó una reunión con Karina
Este domingo

El mileísmo sanjuanino presentó sus candidatos para "defender la libertad" y anticipó una reunión con Karina