Divertida celebración

9 de Julio se prepara para el gran festejo del Día del Niño

Los más pequeños del departamento podrán disfrutar de shows en vivo, sorteo, premios, juegos y un delicioso chocolate.

Por Mario Godoy
Los chicos de 9 de Julio disfrutarán de su merecido festejo el próximo sábado.

Los chicos de 9 de Julio disfrutarán de su merecido festejo el próximo sábado.

La Municipalidad de 9 de Julio informó que el próximo sábado 23 de agosto se llevará a cabo el festejo del Día del Niño en el Multideportivo Luciano Ozan, ubicado en la Villa Cabecera del departamento.

La celebración comenzará desde las 15 horas y contará con una amplia propuesta recreativa que incluirá:

  • Shows en vivo
  • Sorteos y premios
  • Juegos deportivos e infantiles
  • Chocolate y merienda
  • Espacios de diversión y entretenimiento para los más pequeños
image

Para facilitar la participación de las familias, se dispondrán movilidades especiales hacia la Villa Cabecera, a partir de las 13.45 horas, desde los siguientes puntos:

  • SUM Alto de Sierra.
  • Plaza Fiorito (Virgen de Fátima).
  • Ruta 20 - Florería Pacheco.
  • Ruta 20 - Callejón Coria.
  • Plaza Villa Las Rosas.
  • Plaza Procesa Sarmiento - Las Chacritas.
  • Plaza Barrio Taranto.
  • Fabrica Dai - Rincón. Cercado/Dibella.
  • Plaza Barrio Palmares.
  • Barrio Cooperativa.
  • Plaza La Majadita.
  • Barrio Torino.
  • Barrio 9 de Julio - La Majadita.

Este encuentro tiene como objetivo celebrar la infancia con un espacio de alegría, unión y mucha diversión para los más pequeños. Reafirma el compromiso municipal con la promoción de la inclusión, la integración y el desarrollo social, en este caso, de las infancias.

FUENTE: Municipalidad de 9 de Julio

