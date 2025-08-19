9 de Julio se prepara para el gran festejo del Día del Niño

La Municipalidad de 9 de Julio informó que el próximo sábado 23 de agosto se llevará a cabo el festejo del Día del Niño en el Multideportivo Luciano Ozan, ubicado en la Villa Cabecera del departamento.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los más pequeños del departamento podrán disfrutar de shows en vivo, sorteo, premios, juegos y un delicioso chocolate.
La Municipalidad de 9 de Julio informó que el próximo sábado 23 de agosto se llevará a cabo el festejo del Día del Niño en el Multideportivo Luciano Ozan, ubicado en la Villa Cabecera del departamento.
La celebración comenzará desde las 15 horas y contará con una amplia propuesta recreativa que incluirá:
Para facilitar la participación de las familias, se dispondrán movilidades especiales hacia la Villa Cabecera, a partir de las 13.45 horas, desde los siguientes puntos:
Este encuentro tiene como objetivo celebrar la infancia con un espacio de alegría, unión y mucha diversión para los más pequeños. Reafirma el compromiso municipal con la promoción de la inclusión, la integración y el desarrollo social, en este caso, de las infancias.
FUENTE: Municipalidad de 9 de Julio