9 de Julio se prepara para el gran festejo del Día del Niño

Los chicos de 9 de Julio disfrutarán de su merecido festejo el próximo sábado.

La Municipalidad de 9 de Julio informó que el próximo sábado 23 de agosto se llevará a cabo el festejo del Día del Niño en el Multideportivo Luciano Ozan, ubicado en la Villa Cabecera del departamento.

La celebración comenzará desde las 15 horas y contará con una amplia propuesta recreativa que incluirá:

Shows en vivo

Sorteos y premios

Juegos deportivos e infantiles

Chocolate y merienda

Espacios de diversión y entretenimiento para los más pequeños

Para facilitar la participación de las familias, se dispondrán movilidades especiales hacia la Villa Cabecera, a partir de las 13.45 horas, desde los siguientes puntos:

SUM Alto de Sierra.

Plaza Fiorito (Virgen de Fátima).

Ruta 20 - Florería Pacheco.

Ruta 20 - Callejón Coria.

Plaza Villa Las Rosas.

Plaza Procesa Sarmiento - Las Chacritas.

Plaza Barrio Taranto.

Fabrica Dai - Rincón. Cercado/Dibella.

Plaza Barrio Palmares.

Barrio Cooperativa.

Plaza La Majadita.

Barrio Torino.

Barrio 9 de Julio - La Majadita.

Este encuentro tiene como objetivo celebrar la infancia con un espacio de alegría, unión y mucha diversión para los más pequeños. Reafirma el compromiso municipal con la promoción de la inclusión, la integración y el desarrollo social, en este caso, de las infancias.

FUENTE: Municipalidad de 9 de Julio