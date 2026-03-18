San Martín impulsa el deporte en sus barrios con 'Playones en Movimiento'

La Municipalidad de San Martín, a través del Área de Deportes, lanzó el programa Playones en Movimiento, una iniciativa que recorrerá distintos espacios deportivos del departamento a partir del 20 de marzo.
Niños, jóvenes y adultos podrán participar de manera gratuita en diversas disciplinas como futsal, básquet, vóley, handball, hockey, newcom, zumba, tejo, sapo y deportes adaptados, entre otras propuestas pensadas para todas las edades.
Los encuentros se desarrollarán en playones y espacios comunitarios, con el objetivo de acercar el deporte a cada barrio, fomentando hábitos saludables, el compañerismo y la participación.
Desde el municipio se continúa apostando a generar oportunidades de acceso al deporte, fortaleciendo el vínculo entre vecinos y promoviendo una comunidad activa e inclusiva.
FUENTE: Prensa San Martín