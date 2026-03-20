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Medida

Estacionamiento ordenado en Villa Krause: cómo será el sistema gratuito que aplicará Rawson este año

La medida apunta a organizar el tránsito en el corazón comercial y administrativo de Villa Krause, donde actualmente la búsqueda de lugares para dejar el auto suele generar demoras y congestión vehicular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El municipio de Rawson avanzará durante 2026 con la implementación de un sistema de estacionamiento ordenado en el centro de Villa Krause. A diferencia de otros esquemas urbanos, no será estacionamiento medido, por lo que los conductores no deberán pagar para dejar su vehículo.

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La iniciativa busca organizar el tránsito en el corazón comercial del departamento, una zona donde en horas pico se generan demoras por la falta de espacios claros para estacionar y por vehículos que circulan varias vueltas en busca de un lugar.

El sistema se aplicará en el cuadrante comprendido entre las calles Mendoza, Pasaje Patria, Torino y Quiroga, uno de los sectores con mayor movimiento de comercios, instituciones y establecimientos educativos.

Actualmente, desde el municipio realizan un relevamiento del área para determinar cómo se distribuirán los boxes de estacionamiento. Para ello se tienen en cuenta distintos factores, como la ubicación de frentistas, la circulación peatonal y la presencia de instituciones públicas, privadas y escuelas.

Según indicaron desde el municipio, el esquema funcionará en horario comercial y contará con refuerzos en los horarios de ingreso y egreso de los establecimientos escolares, momentos en los que el movimiento vehicular suele intensificarse en la zona.

Para ordenar el tránsito y asistir a los conductores, el sistema también prevé la incorporación de unas 50 personas, que estarán destinadas a organizar el uso de los espacios y colaborar con la circulación.

En una segunda etapa, el objetivo del municipio es sumar una aplicación móvil que permita conocer en tiempo real cuántos boxes de estacionamiento están disponibles. Con esta herramienta se busca reducir la cantidad de autos que circulan en busca de un lugar para estacionar, uno de los factores que hoy contribuye a entorpecer el tránsito en el centro de Villa Krause.

La iniciativa retoma una idea que ya había sido planteada ene l 2021 y que ahora la gestión municipal busca poner en práctica.

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