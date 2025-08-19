Lisandro Caik, el gaucho 2.0 que le cambió la cara a la comunicación de la Federación Gaucha Sanjuanina

Lisandro Caik es el encargado de comunicar a través de las redes las actividades de la Federación Gaucha Sanjuanina.

Desde un tiempo a esta parte la información de la Federación Gaucha Sanjuanina fluye por distintas redes sociales. Cada una de las actividades que forman parte del calendario anual son debidamente anunciadas, como así también las consultas que surgen entre la paisanada en distintas materias vienen encontrando respuesta a la brevedad.

Esta constante comunicación tiene nombre y apellido: Lisandro Caik, quien lleva 4 meses encargándose de conectar la actividad de institución madre del gauchaje sanjuanino con la sociedad.

“Manejo lo que es la parte de redes sociales de Federación, tanto Instagram, Facebook y el canal de WhatsApp desde hace 4 meses. Hemos buscado modernizar el vínculo de Federación con la Provincia a través de las redes, le hemos dado más vida a Instagram. Somos los encargados de subir los flyers, invitaciones y las fotos y videos de cada una de las fiestas”, explicó el joven en la ex feria municipal de Valle Fértil, donde el pasado domingo se celebró la Fiesta de la Amazona Vallista.

Lisandro, quien cursa 5° Año en la Escuela Danta Aligheri, ha heredado de su padre este sentimiento por las tradiciones: “Vengo de una familia muy tradicional, que lleva muchos años en el ambiente con decirle que mi papá lleva 43 años dentro de Federación y ahora mismo está desempeñando el cargo de secretario de organización”.

Lisandro también se encarga de la campana que marca los tiempos dentro de las jineteadas

“Todos los fines de semana tanto en San Juan, como en alguna que otra fiesta que nos convocan desde Mendoza, estamos metidos en jineteadas y festivales gauchos. Mucho tiempo para otras actividades no queda, aportamos prácticamente todo el tiempo libre al gauchaje”, agregó Lisandro, quien comentó que en su escuela coordina “los modelos de Naciones Unidas y el Centro de Estudiantes”.

El gaucho-comunicador Caik también cumple otra función durante el desarrollo de las domadas y no es precisamente sobre el lomo de un pingo: “Yo siempre estoy del lado de afuera del alambrado que rodea la cancha de jineteada. Me ubico sobre el escenario porque soy el encargado de la campana desde hace más o menos un año y medio”.

Invitado a explicar en qué consiste su tarea, Lisandro dijo: “Tomo el tiempo para cada categoría en la jineteada –pueden ser 8, 10 ó 12 segundos- y toco la campana para indicarle a los apadrinadores que pueden ingresar para sacar al jinete".

Por último, y a modo de invitación para aquellas personas que nunca han dicho presente en una fiesta del guachaje sanjuanino, el joven Caik afirmó: “ Quien aún no ha disfrutado de una se va a encontrar con un gauchaje de cada vez más unido, cada vez más familiar, en el que todos los que vienen pueden disfrutar”.