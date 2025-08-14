Los Herrera y peña con shows nacionales en Sarmiento por el festejo de su aniversario

El departamento de Sarmiento se prepara para celebrar a lo grande su aniversario con una gran fiesta popular, con entrada gratuita. Del 22 al 24 de agosto, el Predio Riviello, en Villa Media Agua, será el escenario principal de una celebración cargada de música, tradiciones y orgullo local.

Según informaron desde la Municipalidad de Sarmiento, la Fiesta por el 117º Aniversario ofrecerá tres jornadas de encuentro, cultura y tradición, con entrada libre y gratuita para todo el público. “Vení a compartir esta fiesta que nos une, nos emociona y nos recuerda el orgullo de ser parte de Sarmiento, tierra de historias vivas”, expresaron desde el municipio a través de sus redes sociales, en la invitación oficial dirigida a todos los sanjuaninos.

image

Durante los festejos, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada grilla de actividades que incluye destrezas criollas, desfiles de agrupaciones gauchas, academias de danza y presentaciones de artistas locales. La música será protagonista con la presencia de destacados shows nacionales: El Súper Grupo Manzana (desde La Rioja), Tres para el canto, Nicolás Membriani (Buenos Aires), la banda cuartetera del momento "Los Herrera" (Córdoba) y Lázaro Caballero, referente del folclore formoseño.

image

Además, habrá una feria de artesanos y emprendedores, junto con una propuesta gastronómica basada en sabores locales, que permitirá a los asistentes disfrutar de la identidad sarmientina en cada detalle.