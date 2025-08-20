miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16ª Edición

Fiesta de la Amazona Vallista: la emotiva historia que se esconde tras la elección de Juliana Lima

Tiene 27 años y es la segunda vez que es elegida como la amazona de esta celebración tan representativa del departamento del este sanjuanino. En esta ocasión tuvo un sabor especial por tratarse de una promesa cumplida

Por Jorge Balmaceda Bucci
Juliana Lima, la flamante amazona vallista.

Juliana Lima, la flamante amazona vallista.

Cerca de las 18.00 del pasado domingo, ubicada dentro de la cancha de jineteadas del ex predio de la feria municipal de Valle Fértil, Juliana Lima (27) cumplió la promesa que su día le hizo a un sobrino: volvió a presentarse y a ganar el concurso de la Amazona Vallista.

Lee además
la fiesta de la amazona vallista lleno el domingo de juegos, emociones y mucha tradicion
16ª edición

La Fiesta de la Amazona Vallista llenó el domingo de juegos, emociones y mucha tradición
Lisandro Caik es el encargado de comunicar a través de las redes las actividades de la Federación Gaucha Sanjuanina.
Nueva impronta

Lisandro Caik, el gaucho 2.0 que le cambió la cara a la comunicación de la Federación Gaucha Sanjuanina

Esta exponente de la mujer que realiza constantes trabajos rurales ya había tenido la suerte de ser reconocida a mitad de la década pasada con semejante distinción, pero en esta ocasión pudo elevar su marido al cielo y dedicársela a su sobrino Nabil, quien siempre la animó a volver a concursar y que lamentablemente falleció el año pasado.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 18.20.19 (2)

“Yo vivo muy cerquita de Baldes del Sur, que es precisamente el lugar en el que nací. Yo permanentemente estoy haciendo tareas de campo y de casa también”, explicó Juli a modo de presentación.

Fue en el año 2014 cuando Juliana fue elegida por primera vez amazona representando a la Agrupación Sagrado Corazón de Jesús de Baldes de las Chilcas, pero en los años posteriores llegó su hija Ariadna y se alejó de las celebraciones gauchas.

“El año pasado, hacían tres meses que había fallecido mi sobrino, y me presenté con la Agrupación Troperos Sin Destinos para honrar su memoria. Él me había hecho prometerle que volvería a participar y a ganar. No puede en el 2024, pero afortunadamente este sí ”, comentó la joven Lima antes de agregar: “Para mí es un orgullo tremendo, me siento muy feliz. Me gusta que la gente se entere de lo que una hace en el campo porque yo casi no he salido de ahí”.

Para mí es un orgullo tremendo, me siento muy feliz. Me gusta que la gente se entere de lo que una hace en el campo porque yo casi no he salido de ahí Para mí es un orgullo tremendo, me siento muy feliz. Me gusta que la gente se entere de lo que una hace en el campo porque yo casi no he salido de ahí

Retomando con algo más de profundidad su vida rural, la flamante amazona dijo:Tengo cabras y también cuido las vacas que tiene mi pareja (Jesús Quiroga). Buscamos las vacas que tienen crías en el campo, las marcamos y cuidamos en todo momento. También convivo con los caballos, los crío desde chicos y los termino ensillando”.

“Yo podría decir que aprendí a andar a caballo sola. Cuando era chica en mi casa teníamos burritos y fue con ellos que aprendí a cabalgar”, completó Juli, quien también se acordó de agradecerle a su hermana Yanina “por todo el apoyo que me ha dado en toda mi vida”.

Temas
Seguí leyendo

Los jóvenes podrán colorear la Capital con murales: hay premios de $1 millón en insumos de arte

9 de Julio se prepara para el gran festejo del Día del Niño

Rawson lanza inscripciones para cursos gratuitos del Programa Red de Oficios municipal

Rivadavia vivirá el Concurso del Churro 2025 con premios y una tarde a puro sabor

Los Herrera y peña con shows nacionales en Sarmiento por el festejo de su aniversario

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Camionetas de proveedores chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.
Minería bajo la lupa

Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante
En un estacionamiento

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Te Puede Interesar

El IPEEM adjudicó dos áreas mineras y dos pesos pesados las explorarán. 
Adjudicación

La empresa de Manzano y Los Azules se quedan con dos áreas mineras codiciadas en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Alerta en el Centro Cívico por otra amenaza de bomba: analizan si la llamada la realizó un menor
¡Atención!

Alerta en el Centro Cívico por otra amenaza de bomba: analizan si la llamada la realizó un menor

Juliana Lima, la flamante amazona vallista.
16ª Edición

Fiesta de la Amazona Vallista: la emotiva historia que se esconde tras la elección de Juliana Lima

Gobierno ya fijó fecha para retomar la paritaria en San Juan
Expectativa

Gobierno ya fijó fecha para retomar la paritaria en San Juan

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse