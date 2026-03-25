San Martín brinda a sus vecinos una nueva oportunidad para terminar la secundaria

La Municipalidad de San Martín , a través de la Dirección de Educación, abre una nueva convocatoria para quienes deseen completar sus estudios secundarios de manera virtual y gratuita.

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Las inscripciones se realizarán del 26 al 31 de marzo, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, en la Dirección de Educación del municipio.

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Esta iniciativa está destinada a jóvenes y adultos que no pudieron finalizar la secundaria, brindándoles una nueva oportunidad para continuar su formación y fortalecer sus posibilidades de desarrollo personal y laboral.

Desde el municipio se continúa apostando a la educación como una herramienta fundamental para generar más oportunidades y crecimiento en la comunidad.

FUENTE: Prensa de San Martín