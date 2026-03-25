San Martín brinda a sus vecinos una nueva oportunidad para terminar la secundaria

La Municipalidad de San Martín, a través de la Dirección de Educación, abre una nueva convocatoria para quienes deseen completar sus estudios secundarios de manera virtual y gratuita.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El municipio impulsa una propuesta gratuita y virtual para que jóvenes y adultos puedan finalizar sus estudios.
La Municipalidad de San Martín, a través de la Dirección de Educación, abre una nueva convocatoria para quienes deseen completar sus estudios secundarios de manera virtual y gratuita.
Las inscripciones se realizarán del 26 al 31 de marzo, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, en la Dirección de Educación del municipio.
Esta iniciativa está destinada a jóvenes y adultos que no pudieron finalizar la secundaria, brindándoles una nueva oportunidad para continuar su formación y fortalecer sus posibilidades de desarrollo personal y laboral.
Desde el municipio se continúa apostando a la educación como una herramienta fundamental para generar más oportunidades y crecimiento en la comunidad.
FUENTE: Prensa de San Martín