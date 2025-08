La conmovedora "mamá pulpo" que emocionó a todos en el streaming del CONICET

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MauroFdz/status/1951100065168203783?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1951100065168203783%7Ctwgr%5Ee91f4b5212abc86f496d1eb5bde05fd2de6e34ac%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2Finformaciongeneral%2FExpedicion-por-el-mar-argentino-el-conmovedor-dato-de-la-mama-pulpo-20250801-0021.html&partner=&hide_thread=false Encontraron entre los corales a una pulpo azulada hembra incubando a sus huevos y contaron que se sacrifica tanto para hacer eso que por lo general termina muriendo pic.twitter.com/CZmWVASM7W — mauro (@MauroFdz) August 1, 2025

Otra de las científicas de la expedición aportó más detalles sobre el proceso. "No come en ningún momento porque no puede abandonar los huevos para que no los agarre un depredador. Se queda ahí para oxigenarlos, y cuando los huevos nacen, ellas mueren".

La información, desconocida para la mayoría de los espectadores, generó una profunda repercusión en las redes sociales, que se llenaron de mensajes y fotos en homenaje a la que calificaron como una "orgullosa madre del océano", destacando su instinto y sacrificio.