viernes 22 de agosto 2025

Ataque mafioso

Un juez de impugnación redujo la condena a los tres barrabravas de la brutal golpiza al empresario bolichero Salvalaggio

Son los responsables de la golpiza al empresario de Capital, el pasado 6 de abril, había sido condenado a 6 años de prisión en junio último. Un juez de Impugnación revisó la sentencia y ahora les bajó los años de pena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los tres condenados: Ledesma, Riveros y Espinoza

La causa por la brutal golpiza al empresario bolichero sanjuanino Juan Manuel Salvalaggio tuvo un nuevo capítulo este 22 de agosto. El juez de impugnación que analizó el planteo de la defensa y revisó la sentencia, redujo las penas que pesaban sobre los tres barrabravas bonaerenses involucrados. Si bien el magistrado ratificó que ellos fueron responsables del ataque y que las lesiones sufridas fueron graves, entendió que no quedó probada la existencia de alevosía ni de premeditación en banda. De esa manera, eliminó esas agravantes y rebajó la condena que en primera instancia había sido fijada en 6 años de prisión efectiva.

La resolución fue firmada esta semana por el juez de Impugnación Renato Roca, a partir del recurso presentado por los abogados César Jofré y Cristina Soriano, defensores de Carlos Daniel Ledesma, Brian Espinoza y Mariano Riveros, quienes habían sido condenados a seis años de prisión en junio último.

image
Juez de impugnaci&oacute;n Renato Roca.

Juez de impugnación Renato Roca.

El magistrado que analizó la apelación explicó que la reducción se debía a que no pudo acreditarse de manera contundente que la agresión hubiera sido planificada ni ejecutada bajo un ataque sorpresivo que impidiera a la víctima defenderse, elementos indispensables para sostener las agravantes de alevosía y premeditación en banda. En cambio, se confirmó que los tres acusados sí participaron en la golpiza y que las lesiones fueron de carácter grave, por lo que mantuvieron la condena, pero con un encuadre penal más leve y, en consecuencia, una pena menor. Fue así que, al castigo de 6 años dados inicialmente, lo redujo a 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 6 de abril de 2024, en la esquina de España y Santa Fe, cuando Salvalaggio fue sorprendido por Riveros, Ledesma y Espinoza, y golpeado ferozmente hasta que lo dejaron tendido en el suelo con fracturas múltiples en el rostro. Testigos ocasionales frenaron la golpiza y dieron aviso a la Policía, que minutos después detuvo a los acusados a pocos metros del lugar. Los efectivos relataron que ellos mismos reconocieron que lo habían golpeado por un “problema de vieja data”.

image
El recurso para revisar la condena fue presentado por los abogados C&eacute;sar Jofr&eacute; y Cristina Soriano.

El recurso para revisar la condena fue presentado por los abogados César Jofré y Cristina Soriano.

La víctima fue trasladada al Hospital Rawson, donde los médicos constataron fracturas en el maxilar, el paladar y la nariz, lesiones que requirieron una compleja cirugía reconstructiva con placas de titanio. Las pericias médicas establecieron una incapacidad de entre 45 y 60 días y la existencia de secuelas permanentes. En esos días también se supo que Carlos Daniel Ledesma, Brian Espinoza y Mariano Riveros eran barras de Racing Club, tenían domicilio en Buenos Aires y desde hacía semanas estaban en San Juan por algunos “trabajos” cobranzas.

En junio de 2025, la jueza de Flagrancia María Gema Guerrero condenó a los tres acusados a 6 años de prisión efectiva, al considerar probado que actuaron con alevosía y en banda premeditada. Sin embargo, la defensa apeló la sentencia y sostuvo que hubo errores en la valoración de la prueba médica, que Espinoza no estaba en el lugar de los hechos y que Ledesma solo intentó separar la pelea.

image
Los tres bonaerenses condenados en junio &uacute;ltimo.

Los tres bonaerenses condenados en junio último.

El juez de Impugnación rechazó parte del planteo de la defensa, pero le dio razón en otro de sus reclamos: así, confirmó la existencia de las lesiones graves y la participación de los tres imputados, pero eliminó las agravantes más severas y con esto redujo las penas.

En paralelo al expediente iniciado en Flagrancia, hay otra causa penal que se investiga en la UFI Genérica y tiene que ver con los instigadores del ataque. En esa investigación judicial se identificó a un cuarto implicado, el tal “Mario Bufet” y cuyo nombre real es Mario Giraudo, quien fue señalado como el intermediario entre los empresarios Mariano Tomsig y Martín Quiroga Massa y los barrabravas. Esto último fortaleció la teoría de que el ataque fue encomendado.

image
Juan Manuel Salvalaggio junto a uno de los empresarios investigados por la golpiza, Mariano Tomsig.

Juan Manuel Salvalaggio junto a uno de los empresarios investigados por la golpiza, Mariano Tomsig.

En un juicio abreviado realizado en julio último, Giraudo aceptó su responsabilidad y fue condenado a tres años de prisión condicional por lesiones graves triplemente agravadas en calidad de partícipe necesario. Su confesión incluyó detalles sobre cómo contactó a los agresores, les proporcionó información de la víctima e incluso recibió dinero para facilitar el hecho, lo que comprometió a los empresarios Mariano Tomsig y Martín Quiroga Massa, investigados como presuntos instigadores.

Por Pablo Mendoza

