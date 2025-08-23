sábado 23 de agosto 2025

En Chimbas

¿Pistolera?: una mujer reconoció llevar un arma en la cintura y terminó detenida

La joven fue identificada en el barrio El Chañar donde reconoció llevar una pistola en la cintura. Intervino la UFI Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Subcomisaría Cipolletti de Chimbas informó sobre un procedimiento realizado en el barrio El Chañar, donde se secuestró un arma de fuego en poder de una mujer.

El hecho ocurrió cuando personal policial observó a dos personas en la vía pública y procedió a identificarlas. Durante la entrevista, Yazmín Micaela Rodríguez (35 años) manifestó de manera voluntaria que portaba un arma en la cintura.

Al realizar la requisa, los efectivos confirmaron que se trataba de una pistola calibre 9 mm, marca Steyr Mannlicher, con un cargador y cuatro cartuchos 9x19 mm.

image

La Dra. Mariana Gauco, de la UFI Flagrancia, autorizó la requisa personal y el secuestro del arma. La causa fue caratulada como portación ilegítima de arma de fuego.

