A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato

La provincia de San Juan contará con aproximadamente 800.000 Boletas Únicas de Papel (BUP) para los comicios del próximo 26 de octubre, según confirmó el secretario electoral Edgardo Benítez. La cantidad supera a los más de 630.000 electores habilitados en la provincia, con el objetivo de garantizar boletas adicionales ante errores o imprevistos de los votantes.

Legislativas Ya están definidos los lugares que ocuparán en la boleta única los frentes electorales que compiten en San Juan

El Estado nacional es el responsable de la impresión y distribución de todas las BUP, que llegarán divididas en talonarios de unas 350 boletas, cantidad aproximada de electores por mesa. Cada talonario incluirá un bolígrafo especial que los votantes deberán usar para marcar su candidato elegido.

En este sentido, el presidente de mesa tendrá la obligación de registrar en el talonario cada boleta utilizada y, en caso de que el elector se equivoque, entregará otra boleta, dejando constancia de la operación en el mismo registro.

El orden de la boleta ya fue sorteado

El sorteo, realizado este jueves, determinó que la boleta única presentará de izquierda a derecha a los nueve espacios políticos que compiten en San Juan. Abrirá la boleta el Partido Libertario, con Yolanda Agüero y Manuel Alejandro Galdeano como candidatos. Le siguen Cruzada Renovadora, representada por Alfredo Avelín Nollens y Carmen Chimino; y Hacemos, con Emilio Baistrocchi y Paola Díaz.

A continuación se ubicarán Cristian Andino y Romina Rosas, representantes de Fuerza San Juan, el frente peronista. Después aparecerán Evolución Liberal, con Sergio Vallejos y Noelia Herrera, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, con Cristian Jurado y Gloria Cimino.

Los candidatos del oficialismo provincial, Fabián Martín y Laura Palma, representarán a Por San Juan, mientras que cerrarán la boleta Ideas de la Libertad, con Gastón Briozzo y Nery Mingolla, y La Libertad Avanza, con Abel Chiconi y Cristina Tejada Heredia.

Durante los comicios, los votantes deberán marcar con una cruz un solo recuadro correspondiente a su elección. El sorteo del orden definitivo de presentación contó con la presencia de los apoderados de cada espacio, quienes supervisaron el procedimiento.