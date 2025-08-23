El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo

Sin duda el domingo estará ideal para esos paseos de tarde buscando el sol. Con una temperatura agradable, invitará a disfrutar del aire libre, al menos durante el día. Pese a ello no hay que confiarse y andar con un abrigo a cuesta por las dudas.

El Servicio Meteorológico Nacional informa para este domingo cielo totalmente despejado durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre los 0 grados la mínima y 19 grados la máxima, en horas de la tarde.

Por su parte, el viento se percibirá como una leve brisa proveniente del cuadrante norte durante todo el día, rondando entre los 2 y 22 kilómetros, registrando la mayor intensidad en horas de la mañana. image

