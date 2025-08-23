sábado 23 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo

Termina la semana y similar al panorama que se vivió este sábado, los sanjuaninos tendremos la oportunidad de disfrutar de una jornada soleada, pero algo fresca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
clima.png

Sin duda el domingo estará ideal para esos paseos de tarde buscando el sol. Con una temperatura agradable, invitará a disfrutar del aire libre, al menos durante el día. Pese a ello no hay que confiarse y andar con un abrigo a cuesta por las dudas.

Lee además
Imagen de archivo
En el Hilario Sánchez

San Martín ultima detalles en su casa mientras espera a Gimnasia
chocotorta express: la receta del postre argentino que no necesita horno
Merienda del sábado

Chocotorta express: la receta del postre argentino que no necesita horno

El Servicio Meteorológico Nacional informa para este domingo cielo totalmente despejado durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre los 0 grados la mínima y 19 grados la máxima, en horas de la tarde.

Por su parte, el viento se percibirá como una leve brisa proveniente del cuadrante norte durante todo el día, rondando entre los 2 y 22 kilómetros, registrando la mayor intensidad en horas de la mañana.

image

Temas
Seguí leyendo

El paso a Chile por Mendoza continúa cerrado: definen si se habilita el cruce para este domingo

¿Quién es #LUCAXFALKE y por qué está en boca de todos en Argentina?

Descuentos ANSES en supermercados: quiénes acceden, cómo funciona y qué locales están adheridos

Sábado fresco y soleado para arrancar el fin de semana en San Juan

Qué pasará con las clases en el turno tarde este viernes, tras las suspensiones por el viento

¿Vas a viajar?, tené cuidado: hay rutas de San Juan complicadas por el viento y la caída de rocas

Después de más de 12 horas de Zonda, llegó el Sur a San Juan: hasta cuándo correrá viento

Cayó en Santa Lucía un prófugo del Penal que cumplía condena por homicidio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el paso a chile por mendoza continua cerrado: definen si se habilita el cruce para este domingo
Atención viajeros

El paso a Chile por Mendoza continúa cerrado: definen si se habilita el cruce para este domingo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza. video
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20
En 9 de Julio

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína
Persecución

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

Imagen ilustrativa
Lamentable

Otra vez violencia en el fútbol sanjuanino: agredieron a un fotógrafo en un partido de Reserva

Te Puede Interesar

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerle

Por Redacción Tiempo de San Juan
¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción
Torneo Clausura

¡La esperanza no se apaga!: San Martín y un triunfazo clave en Concepción

Eduardo Quattropani.
El listado final

En total son 35 los aspirantes sanjuaninos que buscan quedarse con el cargo de Fiscal General

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo
Pronóstico

El sol reinará durante el cierre de semana en San Juan, ideal para un paseo de domingo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro
Triunfo ante El Lobo

Iacobellis encendió la ilusión y Borgogno la sostuvo: el uno por uno del Verdinegro