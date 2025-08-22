viernes 22 de agosto 2025

Qué pasará con las clases en el turno tarde este viernes, tras las suspensiones por el viento

Tanto desde el Ministerio de Educación como de la Universidad Nacional de San Juan informaron cómo se desarrollarán las actividades.

Después del viento, las clases vuelven a dictarse con normalidad en toda la provincia a partir de la tarde de este viernes 22 de agosto.

Luego de la suspensión de clases que fue implementada por las autoridades durante la tarde de ayer jueves y este viernes por la mañana como consecuencia del viento, tanto desde el Ministerio de Educación como desde la Universidad Nacional de San Juan aclararon que la actividad se normaliza durante la tarde.

“Ante las numerosas consultas, desde el Ministerio de Educación se aclara que la suspensión de clases alcanzó solo al turno mañana. Por lo que, durante la tarde de este viernes 22 de agosto, la actividad será normal en todos los establecimientos de la provincia”, indicaron desde el organismo a través de un comunicado.

Al mismo tiempo, desde la UNSJ aclararon que, “se reanuda la actividad en los Institutos Preuniversitarios para los turnos siesta y tarde”.

En tanto que, “se retoman las actividades académicas y administrativas desde las 13 en las Facultades de Ciencias Sociales y de Arquitectura. Y, desde las 14, vuelve la normalidad de las actividades en las facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas, Filosofía y la Escuela de Ciencias de la Salud”.

También desde las 14 se reanudan las actividades en el Complejo Deportivo El Palomar.

