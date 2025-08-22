viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Revolcados

Después de más de 12 horas de Zonda, llegó el Sur a San Juan: hasta cuándo correrá viento

La tabla de registros del Servicio Meteorológico Nacional muestra el brusco cambio de las ráfagas y, con ellas, de la temperatura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras más de 12 horas de viento Zonda, comenzó a soplar el Sur.

Tras más de 12 horas de viento Zonda, comenzó a soplar el Sur.

Tal como estaba anunciado, este jueves por la tarde llegó a San Juan el primer viento Zonda de la temporada en bajar al llano, en la zona del Valle del Tulum. Con una intensidad moderada y ráfagas elevadas, el fenómeno comenzó a sentirse pasadas las 17 y se mantuvo vigente durante más de 12 horas. Recién a las 7 de este viernes, el SMN marcó el cambio de dirección de las ráfagas, que comenzaron a soplar desde el sur.

Lee además
Foto gentileza de Diario Libre San Juan. 
Clima

El Zonda provocó cortes de luz, incendios y ramas caídas en distintos puntos de San Juan
cayo en santa lucia un profugo del penal que cumplia condena por homicidio
Tras meses escondido

Cayó en Santa Lucía un prófugo del Penal que cumplía condena por homicidio
image

Según muestran los registros del SMN, la mayor velocidad del viento Zonda que llegó desde el oeste, se produjo al inicio del fenómeno. Entre las 19 y las 20 del jueves, el viento sopló a una velocidad de 39 km/h, mientras el termómetro marcaba entre 22 y 23 grados.

Cabe recordar que, por el fenómeno y para prevenir accidentes, el Ministerio de Educación suspendió las clases durante los turnos tarde, vespertino y nocturno de ayer jueves y mañana de este viernes. Cabe recordar que, por el fenómeno y para prevenir accidentes, el Ministerio de Educación suspendió las clases durante los turnos tarde, vespertino y nocturno de ayer jueves y mañana de este viernes.

Con una velocidad variable, las ráfagas continuaron sintiéndose durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. De ese modo, a las 6, el termómetro registraba en San Juan una temperatura de 20 grados.

Sin embargo, las condiciones cambiaron repentinamente entre ese horario y las 7, cuando el viento cambió de dirección y comenzó a soplar desde el sur. El fenómeno impactó inicialmente con una velocidad de 28 km/h, y la temperatura descendió bruscamente hasta los 12 grados.

image

Según el pronóstico, se espera que el viento continúe soplando durante el resto de la mañana y también al inicio de la tarde, con una velocidad cercana a los 30 km/h y ráfagas superiores a los 60 km/h.

El anuncio también indica que la calma recién volverá durante la noche, bajo un cielo mayormente nublado. En tanto, para la jornada de hoy se espera una temperatura máxima de 16 grados.

image

En cuanto a los próximos días, se prevé que durante el fin de semana las temperaturas mínimas se ubiquen cerca de los 0 grados. Asimismo, se espera una máxima de 15 grados para el sábado, con cielo despejado, y de 19 grados para el domingo, también con sol a pleno.

Temas
Seguí leyendo

Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada: "Me llamó Mauro Icardi y me lo dijo"

River Plate empata con Libertad en un duelo clave por la Copa Libertadores

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Créditos de ANSES para jubilados, AUH y SUAF: cuántos millones se pueden pedir y qué requisitos tienen

Jueves de cielos huidizos y alerta por viento Zonda para San Juan

Estudiantes empató con Cerro Porteño, y se metió en cuartos de final de la Libertadores

Email marketing vs. redes sociales: ¿cuál ofrece mejores resultados en 2025?

Hipercerámico potencia su presencia en San Juan con dos nuevos formatos comerciales

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Te Puede Interesar

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo acepta la perpetua en un juicio abreviado
Videos

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" acepta la perpetua en un juicio abreviado

Por Pablo Mendoza
Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de El Guascazo en el juicio
Desgarrador

Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Atención fierreros

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

Uno de los incendios más importantes se registró en Pocito, en una zona de pasturas cercana a la escuela Maestro Argentino. Los Bomberos Voluntarios del departamento lograron frenar las llamas antes de que afectaran el establecimiento.
Fuerte impacto

San Juan sufrió más de 40 incendios mientras corría el viento Zonda: los consejos de las autoridades

Diego Spagnuolo y Javier Milei
Investigación

Tras los audios de las presuntas coimas, allanaron la Agencia de Discapacidad y una droguería