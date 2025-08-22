Después de más de 12 horas de Zonda, llegó el Sur a San Juan: hasta cuándo correrá viento

Tal como estaba anunciado, este jueves por la tarde llegó a San Juan el primer viento Zonda de la temporada en bajar al llano, en la zona del Valle del Tulum. Con una intensidad moderada y ráfagas elevadas, el fenómeno comenzó a sentirse pasadas las 17 y se mantuvo vigente durante más de 12 horas. Recién a las 7 de este viernes, el SMN marcó el cambio de dirección de las ráfagas, que comenzaron a soplar desde el sur.

Según muestran los registros del SMN, la mayor velocidad del viento Zonda que llegó desde el oeste, se produjo al inicio del fenómeno. Entre las 19 y las 20 del jueves, el viento sopló a una velocidad de 39 km/h, mientras el termómetro marcaba entre 22 y 23 grados.

Cabe recordar que, por el fenómeno y para prevenir accidentes, el Ministerio de Educación suspendió las clases durante los turnos tarde, vespertino y nocturno de ayer jueves y mañana de este viernes.

Con una velocidad variable, las ráfagas continuaron sintiéndose durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. De ese modo, a las 6, el termómetro registraba en San Juan una temperatura de 20 grados.

Sin embargo, las condiciones cambiaron repentinamente entre ese horario y las 7, cuando el viento cambió de dirección y comenzó a soplar desde el sur. El fenómeno impactó inicialmente con una velocidad de 28 km/h, y la temperatura descendió bruscamente hasta los 12 grados.

image

Según el pronóstico, se espera que el viento continúe soplando durante el resto de la mañana y también al inicio de la tarde, con una velocidad cercana a los 30 km/h y ráfagas superiores a los 60 km/h.

El anuncio también indica que la calma recién volverá durante la noche, bajo un cielo mayormente nublado. En tanto, para la jornada de hoy se espera una temperatura máxima de 16 grados.

image

En cuanto a los próximos días, se prevé que durante el fin de semana las temperaturas mínimas se ubiquen cerca de los 0 grados. Asimismo, se espera una máxima de 15 grados para el sábado, con cielo despejado, y de 19 grados para el domingo, también con sol a pleno.