Atención fierreros

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

Tal como anticipó este medio, los autos volverán a rugir en el mítico circuito sanjuanino y lo harán en octubre, justo en el mes de su aniversario. Ahora salió a la luz el fin de semana en que podría concretarse el esperado regreso de las carreras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores

automovilismo

El Autódromo Eduardo Copello “El Zonda” está cada vez más cerca de reabrir sus puertas después de seis años de silencio. Según anticipó Tiempo de San Juan, lo haría en una fecha muy especial: en octubre, justo en el mes de su aniversario número 58. Pero ahora se conoció cuál sería el fin de semana elegido para que las carreras vuelvan a sentirse en el mítico trazado enclavado en Rivadavia.

Hace unos días hubo una reunión clave en el propio autódromo entre autoridades del Gobierno provincial y dirigentes del automovilismo. Allí se habló de la posibilidad de reactivar el circuito en octubre, mes en el que se cumplirán 58 años de su inauguración, el 8 de octubre de 1967. En las últimas horas, Fernando Trigo adelantó a Radio Sport que las fechas apuntadas son el 10, 11 y 12 de octubre, días posteriores al aniversario.

automovilismo

Lo cierto es que el rugido de los autos de competición parece estar cada vez más cerca. Según confirmaron fuentes oficiales, la reapertura de El Zonda está en la agenda del Gobierno, que ya conformó una comisión de trabajo y convocó a varias empresas para avanzar en obras de infraestructura, pintura, electricidad y seguridad. Uno de los puntos críticos a resolver es la ampliación del muro de contención en la curva Juan María Traverso, uno de los sectores más desafiantes del circuito.

La expectativa creció este último martes, cuando funcionarios provinciales y referentes del automovilismo nacional recorrieron el trazado. De la delegación participaron representantes de la CDA del ACA, encabezados por Diego Mesa, junto a dirigentes como Gabriel Furlán y Fabián Flaqué, además de autoridades locales. El grupo evaluó el estado actual de las instalaciones y delineó los pasos inmediatos para poner en condiciones el histórico escenario.

El Zonda no recibe al TC2000 desde septiembre de 2019, cuando Matías Milla fue el último en festejar en lo más alto del podio. Desde entonces, el circuito permaneció inactivo, a la espera de un regreso que cada vez parece más inminente.

Todo indica que en octubre San Juan volverá a vibrar con el rugido de los motores en su templo máximo, en el marco de un aniversario que promete ser inolvidable.

