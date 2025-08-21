La Conmebol analiza eliminar a Independiente y la U de Chile de la Copa Sudamericana

Mientras se ven y dan vueltas imágenes de la barbarie, la Conmebol analiza lo que ocurrió y se muestra firme: la tendencia, de acuerdo a lo que se supo en la última hora es que Independiente y la U de Chile serán eliminados de la Copa Sudamericana luego de los graves incidentes que ocurrieron el miércoles por la noche.

Primero, la Conmebol anunció la cancelación del partido. "Esperamos hasta que la Policía nos aseguró que el partido no podía seguir", argumentaron desde Asunción ante la consulta de este diario por el momento del anuncio sobre que el duelo no volverá a jugarse.

Por parte de Independiente, una comitiva comandada por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Néstor Seoane viajaron a Paraguay para hacer un descargo y reunirse con la dirigencia de Conmebol, cuya Unidad Disciplinaria será la que tome una decisión final.

"Vemos claramente un error la ubicación de los hinchas de la U en esa tribuna de arriba, con gente local abajo y sin separaciones. Y también observamos como una falla la forma en que la barra brava de Independiente ingresó a la tribuna que ocupaban los simpatizantes chilenos", agregaron desde Conmebol sobre lo que se viene.

En esa misma línea, otro argumento que choca con lo que fue la organización del partido (responsabilidad el local) es que los hinchas de Peñarol se ubicaron en una tribuna alta con hinchas de Racing abajo en el choque de Libertadores del día anterior y no pasó nada porque, entre otras cosas, se tomaron medidas adecuadas. Lo mismo pasó cuando los hinchas de Peñarol visitaron a Vélez en Liniers por la fase de grupos de la Libertadores.

Más allá de los tiempos lógicos que lleva una medida así, hay tiempo ya que los cuartos de final están previstos para que comiencen el 16 ó 17 de septiembre: el Alianza Lima de Pipo Gorosito debería ser el rival del Rojo o la U...

