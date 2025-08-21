El sanjuanino Guidi, la carta dorada de la Selección para avanzar a la semi de los Panamericanos

Contundencia, figura y la clave de la Selección Argentina de Vóley. El sanjuanino Samuel Guidi tuvo un gran partido ante Guatemala, fue el máximo goleado con 11 puntos, y la Albiceleste abrochó el pase a la semifinales de los Juegos Panamericanos Junior. Fue derrota 3-0 ante Guatemala, con parciales de 25-22, 25-16 y 25-15.