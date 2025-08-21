jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vóley

El sanjuanino Guidi, la carta dorada de la Selección para avanzar a la semi de los Panamericanos

La Selección Argentina de vóley no tuvo piedad ante Guatemala y la venció en sets corridos. El jugador sanjuanino se fue la figura del encuentro y se destacó con 11 puntos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Contundencia, figura y la clave de la Selección Argentina de Vóley. El sanjuanino Samuel Guidi tuvo un gran partido ante Guatemala, fue el máximo goleado con 11 puntos, y la Albiceleste abrochó el pase a la semifinales de los Juegos Panamericanos Junior. Fue derrota 3-0 ante Guatemala, con parciales de 25-22, 25-16 y 25-15.

Lee además
video: asi llego el viento zonda al norte sanjuanino
Inclemencias climáticas

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino
el sanjuanino brian bordon es subcampeon de america del basquet adaptado
Consagración

El sanjuanino Brian Bordón es subcampeón de América del básquet adaptado

Argentina empezó contundente en el primer set y logró mantener el nivel hasta el final del partido. Un partido donde se vio a un equipo prolijo y agresivo en ataque y bloqueo.

La semifinal será el jueves 21, con horario y rival a confirmar

Argentina: Vázquez (1), Denis (10), Pavón (7), García (7), Rojas (9), Guidi (11), Trucco (L). Ingresaron: Turcitu (4), D´Aversa (-), Debonis (1), Gay (11), Oldani (3).

JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR – ASUNCIÓN 2025

Argentina vs. Cuba 3-2 (25-21, 26-24, 21-25, 23-25, 16-14)

Argentina vs. Brasil 2-3 (25-27, 25-19, 14-25, 25-22 y 12-15)

Argentina vs. República Dominicana 3-1 (25-12, 20-25, 25-12, 25-19)

CUARTOS DE FINAL

Argentina vs Guatemala 3-0 (25-22, 25-16, 25-15)

Temas
Seguí leyendo

"¿Sospechás que tu pareja es infiel?, contactame": la propuesta de un sanjuanino tras recibir un insólito pedido

Realizarán un sorteo para ayudar a Gabriel, el sanjuanino que padece parálisis cerebral y necesita viajar a Buenos Aires

Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino

Video: un colectivero sanjuanino se la jugó y terminó vestido de payaso para celebrar el Día del Niño

Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó

El sanjuanino Nicolás Tivani logró su segunda victoria de etapa en la 'Volta a Portugal'

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El grave hecho de violencia ocurrido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y la U. de Chile dejó 10 heridos y más de 300 detenidos.
En Avellaneda

La batalla campal entre hinchas de Independiente y la U. de Chile dejó 10 heridos y 300 detenidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Te Puede Interesar

Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio
Barrio Santo Tomás

Capturaron a un prófugo en Santa Lucía: evadió a la Justicia en junio y tenía una condena por homicidio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chacareros sanjuaninos, en crisis: alertan que por la baja de consumo habrá menos producción en el verano
Preocupante

Chacareros sanjuaninos, en crisis: alertan que por la baja de consumo habrá menos producción en el verano

Nación ya traspasó a San Juan dos barrios de Casa Activa, ¿qué pasa con los de Procrear en zona top?
Obras

Nación ya traspasó a San Juan dos barrios de Casa Activa, ¿qué pasa con los de Procrear en zona top?

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienen en el Instituto Odontológico tienen obra social

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino
Inclemencias climáticas

Video: así llegó el viento Zonda al Norte sanjuanino