El sanjuanino Guidi, la carta dorada de la Selección para avanzar a la semi de los Panamericanos

Contundencia, figura y la clave de la Selección Argentina de Vóley. El sanjuanino Samuel Guidi tuvo un gran partido ante Guatemala, fue el máximo goleado con 11 puntos, y la Albiceleste abrochó el pase a la semifinales de los Juegos Panamericanos Junior. Fue derrota 3-0 ante Guatemala, con parciales de 25-22, 25-16 y 25-15.
Argentina empezó contundente en el primer set y logró mantener el nivel hasta el final del partido. Un partido donde se vio a un equipo prolijo y agresivo en ataque y bloqueo.
La semifinal será el jueves 21, con horario y rival a confirmar
Argentina: Vázquez (1), Denis (10), Pavón (7), García (7), Rojas (9), Guidi (11), Trucco (L). Ingresaron: Turcitu (4), D´Aversa (-), Debonis (1), Gay (11), Oldani (3).
JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR – ASUNCIÓN 2025
Argentina vs. Cuba 3-2 (25-21, 26-24, 21-25, 23-25, 16-14)
Argentina vs. Brasil 2-3 (25-27, 25-19, 14-25, 25-22 y 12-15)
Argentina vs. República Dominicana 3-1 (25-12, 20-25, 25-12, 25-19)
CUARTOS DE FINAL
Argentina vs Guatemala 3-0 (25-22, 25-16, 25-15)