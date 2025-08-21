jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Consagración

El sanjuanino Brian Bordón es subcampeón de América del básquet adaptado

El combinado nacional cayó en la final ante el favorito Estados Unidos, pero logró un histórico subcampeonato y el pasaje al Mundial 2026 que se disputará en Ottawa, Canadá. El sanjuanino fue protagonista del gran desempeño argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Imagen de archivo.

Imagen de archivo.

¡La Selección Argentina del básquet adaptado es subcampeona de América! Este miércoles, la Albiceleste fue derrotada 49-73 ante Estados Unidos; pero logró la clasificación al Mundial 2026 en Ottawa, Canadá, por haber accedido al partido definitorio. Dentro de la delegación nacional se encuentra el sanjuanino Brian Bordón.

Lee además
¿sospechas que tu pareja es infiel?, contactame: la propuesta de un sanjuanino tras recibir un insolito pedido
Tiembla Gime Accardi

"¿Sospechás que tu pareja es infiel?, contactame": la propuesta de un sanjuanino tras recibir un insólito pedido
realizaran un sorteo para ayudar a gabriel, el sanjuanino que padece paralisis cerebral y necesita viajar a buenos aires
Solidaridad

Realizarán un sorteo para ayudar a Gabriel, el sanjuanino que padece parálisis cerebral y necesita viajar a Buenos Aires

El campeonato se disputó en Bogotá, Colombia, bajo organización de la International Wheelchair Basketball Federation (Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas). Las selecciones participantes fueron Argentina, Canadá, Puerto Rico, Venezuela (Grupo A); Estados Unidos, Brasil, México y Colombia (Grupo B).

Argentina ganó los tres partidos del grupo: 63-47 a Canadá, 80-53 a Venezuela y 68-30 a Puerto Rico. En cuartos de final, venció 62-55 a Brasil en el clásico, y en semifinales le ganó 59-55 a Colombia. Bordón sumó minutos ante Colombia, pero no anotó; y con Puerto Rico jugó 20’ y convirtió 12 tantos.

En la competición, la Selección Argentina fue representada por el siguiente plantel de jugadores: Brian Bordón, Franco Alessandrini, Valentín Gómez Piñero, Fermín Wingerter, Carlos Alberto Esteche, Maximiliano Ruggeri, Adrián Pérez, Matías Méndez, Adolfo Berdun, Joel Gabas, Daniel Copa y Lucas Muller. El cuerpo técnico fue integrado por el entrenador Mauro Varela, el asistente técnico Amado Pérez, el kinesiólogo Diego Bogado y el jefe de delegación Víctor Bava.

En los últimos meses, Bordón jugó la Primera División de Buenos Aires con CE.DI.MA (Centro de Discapacitados de La Matanza), equipo ubicado en San Justo. Para la temporada 2025/2026, el sanjuanino –quien cumplirá 23 años el próximo martes 26 de agosto- se mudará a Europa para afrontar su primera experiencia en el viejo continente. Será refuerzo del BCR CEM L’Hospitalet de Barcelona, club recientemente ascendido a la Primera División de España. Entre sus antecedentes deportivos se destacan Prodea de San Juan, Juegos Evita con Selección Sanjuanina, Juegos Parapanamericanos con Argentina, entre otros.

Temas
Seguí leyendo

Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino

Video: un colectivero sanjuanino se la jugó y terminó vestido de payaso para celebrar el Día del Niño

Bebé de un año se ahogó y un policía sanjuanino lo salvó

El sanjuanino Nicolás Tivani logró su segunda victoria de etapa en la 'Volta a Portugal'

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

Chamo.Ar, el sanjuanino que sueña con conquistar la música electrónica mundial

El sargento sanjuanino que llevó la bandera argentina a más de 7.000 metros en el Himalaya

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El grave hecho de violencia ocurrido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y la U. de Chile dejó 10 heridos y más de 300 detenidos.
En Avellaneda

La batalla campal entre hinchas de Independiente y la U. de Chile dejó 10 heridos y 300 detenidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Te Puede Interesar

Parte de los empresarios del Movimiento Industrial, en una fábrica textil sanjuanina. 
Visita

Jóvenes y pujantes: los empresarios del "Movimiento Industrial" llegaron a San Juan, quiénes son y qué hacen

Por Elizabeth Pérez
Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Tal como sucedió el año pasado, el festejo central del Día del Estudiante se vivirá en el Parque de Mayo y sin la presencia de artistas nacionales.
Ya lo organizan

El Día del Estudiante se festejará otra vez en el Parque de Mayo: ¿llegarán artistas nacionales?

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría
Justicia de Menores

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría