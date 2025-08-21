El sanjuanino Brian Bordón es subcampeón de América del básquet adaptado

¡La Selección Argentina del básquet adaptado es subcampeona de América! Este miércoles, la Albiceleste fue derrotada 49-73 ante Estados Unidos; pero logró la clasificación al Mundial 2026 en Ottawa, Canadá, por haber accedido al partido definitorio. Dentro de la delegación nacional se encuentra el sanjuanino Brian Bordón .

El campeonato se disputó en Bogotá, Colombia, bajo organización de la International Wheelchair Basketball Federation (Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas). Las selecciones participantes fueron Argentina, Canadá, Puerto Rico, Venezuela (Grupo A); Estados Unidos, Brasil, México y Colombia (Grupo B).

Argentina ganó los tres partidos del grupo: 63-47 a Canadá, 80-53 a Venezuela y 68-30 a Puerto Rico. En cuartos de final, venció 62-55 a Brasil en el clásico, y en semifinales le ganó 59-55 a Colombia. Bordón sumó minutos ante Colombia, pero no anotó; y con Puerto Rico jugó 20’ y convirtió 12 tantos.

En la competición, la Selección Argentina fue representada por el siguiente plantel de jugadores: Brian Bordón, Franco Alessandrini, Valentín Gómez Piñero, Fermín Wingerter, Carlos Alberto Esteche, Maximiliano Ruggeri, Adrián Pérez, Matías Méndez, Adolfo Berdun, Joel Gabas, Daniel Copa y Lucas Muller. El cuerpo técnico fue integrado por el entrenador Mauro Varela, el asistente técnico Amado Pérez, el kinesiólogo Diego Bogado y el jefe de delegación Víctor Bava.

En los últimos meses, Bordón jugó la Primera División de Buenos Aires con CE.DI.MA (Centro de Discapacitados de La Matanza), equipo ubicado en San Justo. Para la temporada 2025/2026, el sanjuanino –quien cumplirá 23 años el próximo martes 26 de agosto- se mudará a Europa para afrontar su primera experiencia en el viejo continente. Será refuerzo del BCR CEM L’Hospitalet de Barcelona, club recientemente ascendido a la Primera División de España. Entre sus antecedentes deportivos se destacan Prodea de San Juan, Juegos Evita con Selección Sanjuanina, Juegos Parapanamericanos con Argentina, entre otros.