Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

Lo que comenzó como una causa por encubrimiento terminó con un insólito episodio de violencia dentro de Tribunales. Andrés Roque Santana , de 24 años, fue detenido el pasado 6 de marzo en el barrio Santo Domingo, Chimbas, luego de que la Policía lo sorprendiera trasladando varios objetos robados -entre ellos una balanza digital, una bicicleta rodado 16, herramientas y un termo- que habían sido sustraídos horas antes de una vivienda de la zona.

El joven fue imputado por encubrimiento y, mientras avanzaba la causa, permaneció preso en el penal de Chimbas. El 4 de agosto, en la Sala 5 del subsuelo del edificio de Tribunales, la jueza de Garantías Flavia Allende le dictó 20 días de prisión preventiva. La decisión judicial desató la furia del imputado, que, mientras era escoltado por dos oficiales hacia los calabozos, descargó su enojo a patadas contra una pared de Durlock; expresó el fiscal Cristian Gerarduzzi de UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo de la investigación.

image Fiscal Cristian Gerarduzzi, de UFI Delitos Contra la Propiedad.

El ataque fue tan violento que logró abrir un orificio de 84 centímetros de largo por 41 de ancho, atravesando completamente la estructura y rompiendo el otro lado, a una altura de 1,19 metros. El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad internas.

Finalmente, el 14 de agosto se llegó a un acuerdo de juicio abreviado. Santana admitió su responsabilidad en los delitos de encubrimiento y daño agravado contra la administración pública, en concurso real. La pena acordada fue de un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de la aplicación de reglas de conducta.