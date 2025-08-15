viernes 15 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Tribunales

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

El atacante, Santana Andrés Roque (24), fue enviado al penal y, tras unos días, tomó conciencia de lo que hizo y aceptó pena en un juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-14 at 18.21.44

Lo que comenzó como una causa por encubrimiento terminó con un insólito episodio de violencia dentro de Tribunales. Andrés Roque Santana , de 24 años, fue detenido el pasado 6 de marzo en el barrio Santo Domingo, Chimbas, luego de que la Policía lo sorprendiera trasladando varios objetos robados -entre ellos una balanza digital, una bicicleta rodado 16, herramientas y un termo- que habían sido sustraídos horas antes de una vivienda de la zona.

Lee además
chamo.ar, el sanjuanino que suena con conquistar la musica electronica mundial
Artistas

Chamo.Ar, el sanjuanino que sueña con conquistar la música electrónica mundial
el sargento sanjuanino que llevo la bandera argentina a mas de 7.000 metros en el himalaya
Video

El sargento sanjuanino que llevó la bandera argentina a más de 7.000 metros en el Himalaya

El joven fue imputado por encubrimiento y, mientras avanzaba la causa, permaneció preso en el penal de Chimbas. El 4 de agosto, en la Sala 5 del subsuelo del edificio de Tribunales, la jueza de Garantías Flavia Allende le dictó 20 días de prisión preventiva. La decisión judicial desató la furia del imputado, que, mientras era escoltado por dos oficiales hacia los calabozos, descargó su enojo a patadas contra una pared de Durlock; expresó el fiscal Cristian Gerarduzzi de UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo de la investigación.

image
Fiscal Cristian Gerarduzzi, de UFI Delitos Contra la Propiedad.

Fiscal Cristian Gerarduzzi, de UFI Delitos Contra la Propiedad.

El ataque fue tan violento que logró abrir un orificio de 84 centímetros de largo por 41 de ancho, atravesando completamente la estructura y rompiendo el otro lado, a una altura de 1,19 metros. El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad internas.

Finalmente, el 14 de agosto se llegó a un acuerdo de juicio abreviado. Santana admitió su responsabilidad en los delitos de encubrimiento y daño agravado contra la administración pública, en concurso real. La pena acordada fue de un año y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de la aplicación de reglas de conducta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1956365178393555086&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Salió el pozo de la Quiniela Max y un sanjuanino se lleva más de cuatro millones de pesos a casa

El sanjuanino que se transformó en el "hombre de las oportunidades" y volvió a ser salvado en La Voz

Un contador sanjuanino, reincidente: un año sin ejercer por falsificar documento digital

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"

El duro comunicado de la Unión de Ciclistas Nacional por la descalificación del sanjuanino Kalejman

Un sanjuanino cayó en el ring de La Voz, pero un inesperado giro lo salvó de la eliminación

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
golpeo a una kiosquera en rawson y, antes de huir, se robo un par de escobillones
Flagrancia

Golpeó a una kiosquera en Rawson y, antes de huir, se robó un par de escobillones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

Cómo funcionarán los servicios durante el viernes 15 de agosto, día no laborable, en San Juan.
Para organizarse

Viernes no laborable: mirá cómo funcionarán los servicios en San Juan

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Imagen ilustrativa.
Tensión

Revuelo en un barrio de Chimbas por un importante operativo policial: los detalles

Te Puede Interesar

En la Circunvalación de San Juan ya cobran protagonismo los rectángulos negros que harán resplandecer la avenida video
Histórico

En la Circunvalación de San Juan ya cobran protagonismo los rectángulos negros que harán resplandecer la avenida

Por Miriam Walter
Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas
En Tribunales

Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

Universitario busca un triunfo clave en el Top 8
Regional Cuyano

Universitario busca un triunfo clave en el Top 8

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa
Siguen presos

Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Desaladora de mina Candelaria de Lundin, en el puerto propio Punta Padrones, en Chile. Lundin anunció que planea usar agua desalada del Pacífico en Vicuña, San Juan. (Fuente: Consejo Minero - Chile)
Minería del cobre

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?