jueves 14 de agosto 2025

El sargento sanjuanino que llevó la bandera argentina a más de 7.000 metros en el Himalaya

El sargento primero Sergio Óscar Oro, único sanjuanino en la expedición internacional al Mount Kun, alcanzó la cumbre y se convirtió en el primero de la provincia en llevar la bandera argentina a esa altura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sargento primero Sergio Óscar Oro, oriundo de San Juan, regresó al país tras alcanzar la cumbre del Mount Kun, una montaña de 7.077 metros ubicada en la región de Cachemira, India. La expedición internacional coronó la cima el pasado martes 5 de agosto a las 00:15, en coincidencia con el Día del Montañista, y marcó un hecho histórico: Oro se convirtió en el primer sanjuanino en llevar la bandera argentina a esa altura.

La travesía no estuvo exenta de dificultades. Durante el ascenso, el equipo debió enfrentar temperaturas extremas bajo cero, ráfagas de viento blanco y el desafío constante de la falta de oxígeno. Al llegar a la cima, exhausto pero emocionado, Oro desplegó la bandera nacional como símbolo de orgullo y compromiso. “Hacer cumbre justo en esta fecha fue un homenaje inesperado, pero muy sentido”, expresó a través de su equipo de comunicación.

El regreso del contingente se produjo el miércoles 13 de agosto, cuando arribaron a la Argentina y fueron recibidos con honores militares, música y el cálido abrazo de familiares y amigos. Entre lágrimas y sonrisas, el sanjuanino compartió la alegría de un logro que se suma a su historial de expediciones de altura, aunque reconoció que esta fue la más exigente y significativa de su carrera.

