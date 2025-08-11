lunes 11 de agosto 2025

Un sanjuanino cayó en el ring de La Voz, pero un inesperado giro lo salvó de la eliminación

Eduardo Desimone, quien fue noticia en el país por haber ingresado al certamen después de haber dedo para llegar al casting, sigue dando sorpresas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sanjuanino Eduardo Desimone, perdió en el ring de La Voz, pero fue salvado por Soledad.

Eduardo Desimone, el sanjuanino que llamó la atención en los medios nacionales por haber ingresado como concursante de La Voz Argentina después de hacer dedo hasta Tucumán con el fin de volver a participar en el casting, vivió un sorpresivo episodio durante la emisión del programa, en la noche de este domingo. Es que, el joven cayó en el ring, pero a último momento, fue salvado por Soledad.

Eduardo, quien durante las audiciones a ciegas había cautivado al coach Luck Ra, se enfrentó anoche en un duelo musical con el santafesino Nicolás Armayor. Ambos interpretaron la canción “Si no es muy tarde”, de Luciano Pereyra.

A pesar de que Eduardo mostró un gran nivel vocal y carisma en el escenario, la decisión final de Luck Ra fue quedarse con Nicolás para avanzar a la siguiente etapa. Sin embargo, el coach no ocultó su admiración por Eduardo y destacó que quedó cautivado por su talento, reconociendo el potencial que tiene por delante.

Fue entonces que, en un gesto de compañerismo, Nicolás sorprendió a todos al pedir que los otros coaches tengan la oportunidad de “robar” a Eduardo para que continúe en la competencia.

En un giro inesperado, quien tomó la posta fue Soledad, que aprovechó la oportunidad para presionar el botón y salvar al joven sanjuanino, dándole una segunda chance para seguir adelante en el programa.

Con esta decisión, Eduardo se asegura un lugar en la próxima ronda, ahora, en el equipo de La Sole.

