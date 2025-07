El sanjuanino que hizo dedo recorriendo el país para llegar al casting, cantó en La Voz y la rompió

La pasión puede llevar a las personas a hacer cosas insospechadas. Eso demostró Eduardo Desimone, un sanjuanino que, tras no quedar en el casting de La Voz Argentina en la provincia decidió viajar a dedo hasta Tucumán para tener una nueva oportunidad. Allí lo seleccionaron y durante su audición a ciegas este lunes por la noche en el escenario del reality televisivo la rompió: logró que 3 de los jurados giraran sus sillas para sumarlo a sus equipos.

Embed - Eduardo Desimone - "Ocho cuarenta" - Audiciones a ciegas - La Voz Argentina 2025

Según su relato, él se sumó a la travesía de un amigo que recorrió todo el país para presentarse a los castings de La Voz y lograr ingresar al reality. Tras no lograr pasar la etapa en su provincia, el joven viajó a dedo hasta Tucumán junto a su amigo y otra amiga que se hizo en el camino. Tras varios camiones y horas de espera, Eduardo logró su cometido: pasó el casting y llegó al escenario principal del ciclo.

Anoche, durante su presentación, deslumbró al jurado al ritmo del cuarteto. “Tu voz es una caricia; yo tengo del lado del corazón a Rodrigo. Tu voz me dio alegría; tenés voz dulce. Me gustó lo que transmitiste. Me diste ternura y ganas de bailar”, dijo Lali. Por su parte, Luck Ra expresó: “Quiero que una voz joven y cuartetera con onda. Gracias por traer lo que trajiste. ¡Temazo cantaste!”. Y Soledad, acotó: “Sos cálido para el género que elegiste”. Comentario ante el cual Eduardo confesó que, en realidad, lo suyo es el folklore y lo melódico.

Finalmente, tras un intenso debate mental, el joven sanjuanino terminó eligiendo el equipo de Luck Ra y agradeció la oportunidad del programa de permitirle "cumplir su sueño".

La historia del joven sanjuanino