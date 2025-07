Saúl, el sanjuanino que lleva 70 años cortando carne

image.png

Si bien comenzó en el oficio desde niño, fue recién a los 20 años que se soltó de la mano de su padre y empezó a trabajar solo. Con los años, abrió una carnicería en Rawson y trabajó allí hasta que su padre le heredó la carnicería original de la Feria.

“Yo llego todos los días sobre las seis. Así que me levanto a las cinco, me preparo y vengo a trabajar. Llevo 70 años haciendo esto, estoy más que acostumbrado. Soy el más grande y el más antiguo de la Feria”, cuenta con orgullo el hombre, que asegura que lo más complicado es la temporada de invierno. “El frío es lo más molesto para un cortador de carne, porque se hielan mucho las manos”, confía mientras muestra varias heridas que ostenta tras tantos años de trabajo. “Tengo varias cicatrices en las manos que me hice principalmente con la sierra, y una vez me clavé un cuchillo en la pierna. Pero nada grave, por suerte. Son tajos normales del oficio”, asegura.

image.png

Después de tantos años de labor, Saúl y su familia tienen varias sucursales, y justamente son sus hijos quienes se hacen cargo de su administración. “En realidad son mis hijos los que se encargan del negocio ahora. Yo vengo, acompaño, a veces me quedo en la caja, acomodo la carne y, cada tanto, agarro el cuchillo, pero solo para atender a algún cliente conocido o un amigo”, confiesa.

Y agrega con orgullo: “Mi hijo Joaquín trabaja en la sucursal de Rawson, mi hija Natalia está acá en la Feria y mi hijo Darío es veterinario y se dedica a eso. Bueno, y también está mi señora, que siempre estuvo al lado mío”.

El carnicero con asistencia perfecta

Más allá de haber dejado el negocio en manos de sus hijos, Saúl asiste religiosamente a la feria. “Sea como sea, vengo todos los días. Si me quedo en mi casa, ¿qué voy a hacer? Más años no me voy a echar. Gracias a Dios ando muy bien de salud, que es lo principal”, asegura.

image.png

Consultado sobre cuál es el secreto para mantenerse joven más allá de los años, sostiene: “Nunca tuve vicios, jamás fumé, no tomo alcohol y siempre me dediqué mucho al trabajo. Creo que esas son las claves. Ahora hago algo de gimnasia también, para mantenerme activo, pero no mucho más”.

Para finalizar, se refiere a los cambios en el oficio tras el paso de las décadas. “Algo que cambió es que hoy en día se tiran muchos huesos. Antes no; antes se utilizaba el hueso blanco, el de las patas... todo se usaba. Pero la gente dejó de comprarlo, ahora todo eso se tira. Y otra cosa que se nota mucho es que la gente ya no carnea. Entonces eso cambió mucho el mercado, porque ahora se compra en las carnicerías mucha carne de cerdo”, enumera.