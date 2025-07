Jaime, el boxeador sanjuanino que deslumbró en La Voz Argentina: "El posible ganador"

Ni bien empezó a entonar “Desencuentro” acompañado por su guitarra, todos los integrantes del jurado supieron que se trataba de un artista especial. Jaime Muñoz Cantos, artista, boxeador y sanjuanino deslumbró de tal manera con su performance a Lali, Luck Ra, Ale, Juliana y La Sole, que todos apretaron el botón rojo para tratar de atraerlo a sus equipos. Finalmente, el músico eligió el team de Mariana Espósito y Soledad no dudó en anunciar: “Lali te llevaste al posible ganador de La Voz Argentina”.

Tras interpretar la canción de Aníbal Troilo que supo interpretar Roberto Goyeneche, a Jaime le preguntaron a qué se dedicaba y su edad. Fue ahí que reveló que tiene apenas 18 años, es papá de una bebé de 19 días, que canta “desde que tiene conciencia”, que trabaja como comerciante y que, además, es boxeador. “Me gusta mucho el deporte, boxeo, competencias internacionales y nacionales, me lo he tomado muy a pecho”, aseguró.

Acto seguido, cada uno de los reconocidos artistas le dio su devolución y trató de convencerlo de que elija su equipo. Finalmente, el sanjuanino optó por Lali y sorprendió a todos -incluida su familia-. Fue en ese momento cuando La Sole aseveró: “Lali, te llevaste al posible ganador de La Voz Argentina, te lo digo hoy”.

Por su parte, Lali también se mostró muy emocionada luego de que el sanjuanino la eligiera para ser su coach: “Gracias. No lo puedo creer... Voy a llorar. Estoy en shock total. Sos increíble hermano, no puedo creer que me hayas elegido. Confiá en mí, te va a ir increíble, donde sea".

Y continuó: “Guarda, porque como bien dice La Sole, ¿quién te dice que no es el ganador de La Voz Argentina? Acordate de esta carita”. Fue ahí que la cantante de folclore afirmó: “Yo lo veo, lo veo lejos”. Por su parte, Juliana dijo con humor: “¿Quién te dice que no te lo robamos?”. “No lo pienso soltar, Juliana”, respondió la ex Casi Ángeles.

La emoción de tener una oportunidad

Tras dejar el escenario, el sanjuanino ofreció también una entrevista para Telefe, en la que expresó: “Soy multifacético, como me dice mi papá. Siempre me gustó cantar, es emoción, es sentimiento. Cuando estás mal, cantás algo triste. Cuando estás bien, cantás algo alegre. La música está en todos lados y yo canto por mis viejos. Esto va por mi hijo, por mi pareja, pero especialmente por mi papá”, aseguró Jaime.

“Mi papá fue el que siempre estuvo. Todo lo que hago es por él. Fue quien me enseñó y el que estuvo cuando no había nadie”, enfatizó el músico que ahora deberá luchar en medio de su gran oportunidad en el mundo de la música.

Fuente: La Nación / Telefe