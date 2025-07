La sanjuanina que desató su furia contra su pareja y otra mujer fue condenada, pero recuperó la libertad

En el marco de un juicio abreviado, la fiscalía, representada por María Paula Carena, acordó el castigo con el defensor de la acusada, Javier Jofré, y por tanto el juez de Flagrancia, Ricardo Grossi Graffigna, homologó el trato y dictó la pena para Gutiérrez, quien pidió expresamente no ser fotografiada. Como el magistrado dio lugar a su requerimiento, este diario -que cubría la audiencia pública- se debió conformar con tomar imágenes de la imputada desde atrás, dada la orden judicial.

9578d3ce-5be0-42ef-a290-d2edae7a888f.jfif

Tras conocer la sentencia, la mujer que reconoció la autoría del ilícito recuperó la libertad y se marchó con la recomendación del juez, quien le advirtió que, de caer en una nueva conducta delictiva, su destino sería tras las rejas. Es que Gutiérrez tenía en su planilla prontuarial una suspensión de juicio a prueba, que databa de febrero de 2024 por una causa de falsificación de documentos.

Es que la acusada, que dijo trabajar en Casa de Gobierno, estuvo a muy poco de perjudicarse todavía más por el violento episodio que protagonizó, ya que la probation que recibió estuvo vigente hasta febrero de este año. De haberse otorgado por dos años, su mal comportamiento habría forzado la revocación del beneficio y, como consecuencia, su encarcelación dado el tenor del delito en cuestión.

97a56d5e-0c5d-4791-8f96-bc6a45ced9bb.jfif

El hecho, digno de una telenovela o película, sucedió en la tarde noche del martes en Capital, en inmediaciones del Lateral de Circunvalación, en el Barrio Del Bono. Allí se presentó Gutiérrez, quien encontró a su pareja, Monir Madcur, junto a su ex pareja y madre de sus hijos, Justina Oviedo. La situación despertó el enojo de la imputada, que tomó un matafuegos y destruyó dos ventanillas de la camioneta Amarok de su prometido, un conocido empresario local.

Después de provocar los destrozos, Madcur intentó tranquilizar a su pareja, llevándosela del sitio. Como su camioneta estaba dañada, el hombre acompañó en el camino a la agresora en el automóvil de su ex, un Peugeot 208. Sin embargo, sus intentos por calmarla fueron en vano, ya que en Av. Ignacio de la Roza, a la altura del restaurante Moño Rojo, Gutiérrez -que conducía un Jeep- arremetió una vez más y chocó por detrás al rodado de menor porte, propiedad de Oviedo.

30bea0a8-99e1-49b1-92d1-bb6621edf5bd.jfif

No obstante, la ira continuó, puesto que la sentenciada se dirigió nuevamente al domicilio donde los había encontrado e impactó la camioneta, que se hallaba estacionada en la vía pública. Por este último suceso, finalmente, fue detenida por las autoridades policiales que habían acudido al llamado al 911. Por eso, el Sistema de Flagrancia intervino y la mujer fue llevada a la comisaría.

"No me saques fotos", la exigencia de la acusada

Segundos antes de comenzar la audiencia en Flagrancia, la mujer que se encontraba detenida y aún con las esposas puestas le exigió al fotógrafo de este medio que no tomara su imagen. De inmediato, el juez intervino y le explicó a la acusada que se trataba de una audiencia pública. Sin embargo, ante las súplicas de la misma, que pedía empatía y que señalaba que podría perder su trabajo, la autoridad ordenó que se la fotografiara de espaldas.

La hipótesis que no pudo ser probada

Fuentes allegadas al hecho comentaron que el ataque de furia de Gutiérrez se debió a que acababa de descubrir una infidelidad. No obstante, esas sospechas no pudieron ser confirmadas por la fiscalía, que se apegó a la denuncia radicada como consecuencia de lo sucedido. Es que la denuncia fue realizada por el empresario, que no dio detalles del trasfondo que propició el enojo de su actual pareja.