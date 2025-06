El recuerdo del Rodrigo sanjuanino, a 25 años de la muerte de su ídolo: "Todos los vecinos se acercaron a mi casa"

"Soy fanático de Rodrigo desde que tengo uso de razón, tendría nueve o diez años cuando empecé a escucharlo. Fue un amigo, Esteban Luján, el que me lo hizo conocer, y desde ahí no lo solté más", recordó Marcelo, que vive en Pocito y es conocido en los escenarios cuarteteros locales por su imitación del Potro cordobés.

El 24 de junio del 2000, la noticia de la muerte de Rodrigo sacudió al país. Pero en el barrio de Chimi, el impacto fue personal. "Yo tenía 11 años cuando falleció y fue muy triste. Todos mis vecinos se acercaron a mi casa, como si me vinieran a dar el pésame. Sabían que era muy fanático, me la pasaba imitando a Rodrigo en las uniones vecinales, en los barrios, donde podía", relató.

Durante años, ese fanatismo se expresó en pequeñas imitaciones y shows caseros. Pero hace tres años, Marcelo decidió animarse y llevar su homenaje a otro nivel. "Algunos me decían que tenía un aire a Rodrigo, un parecido, y me fueron alentando a que empezara a cantar. Me costó sacarme la timidez, pero de a poco me fui soltando y hoy ya estoy laburando de esto", contó.

El camino no fue fácil. "En San Juan es muy difícil abrirse paso, porque hay artistas que están hace años, como Omega, y cuesta llegar a los escenarios grandes. Pero gracias a la gente y al apoyo de los medios, me fui haciendo conocer", explicó.

Embed - Marcelo Barrera, el "Potro" sanjuanino

Hoy, su tributo a Rodrigo lo llevó a recorrer Mendoza, San Luis, La Rioja, Tucumán, Santa Fe, La Pampa y hasta Tierra del Fuego. Además, se prepara para una gira por el norte argentino junto a Titino Producciones, vinculada a la banda de Walter Olmos. Incluso, productores de Berazategui, en Buenos Aires -la ciudad donde Rodrigo perdió la vida-, lo contactaron para llevar su show a esa provincia.

Para 'Chimi', ¿Rodrigo es un santo?

Para miles de seguidores, Rodrigo Bueno es visto como un santo popular porque, más allá de su música, creen que su espíritu sigue presente y realiza milagros. Tras su trágica muerte, surgieron relatos de personas que aseguran haber recibido favores, señales o ayuda en momentos difíciles, lo que alimentó su figura de ídolo casi místico, especialmente en sectores humildes donde su legado sigue vivo. Prueba de eso es el santuario que se levanta en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Berazategui, en el lugar exacto donde perdió la vida. Allí, fanáticos lo visitan, le dejan ofrendas y le piden protección.

Sobre esta percepción, Marcelo respondió: "Rodrigo fue un loco lindo, en poco tiempo hizo muchísimo. La gente lo sigue recordando y muchos hasta lo tienen como un santo". También aclaró que él lo admira de otra manera: "Para mí es un ícono, un referente del cuarteto, pero no lo veo como un santo. Lo respeto y lo sigo por lo que generó en la música".

A 25 años de aquella noche trágica en la que Rodrigo partió, su legado sigue sonando, y en San Juan, tiene en "Chimi" uno de sus más fieles embajadores.

El top 3 de canciones favoritas del 'Chimi'

Es una elección difícil para Marcelo. "Todas me gustan", se sinceró. Pero ante la consulta de este diario, el sanjuanino manifestó que se queda con "Soy cordobés", "Lo mejor del amor" y "El aprendiz". También agregó un bonus: "Qué ironía".