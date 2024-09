El Chimi, el 'Potro Rodrigo' del sur del Gran San Juan

Con su pelo recién pintado de azul, como en su momento lo llevase el inmortal cantante cordobés, el ‘Chimi’ relató parte de su historia: “Desde chiquito me gusta cantar, ya tenía esta locura, pero la verdad que nunca me animaba. Después empecé a salir y a conocer otros chicos de ambiente musical como el 'Pacha' o los chicos de 'Q’ Cuartetazo', que fueron los que me dieron la posibilidad de subirme por primera vez a un escenario".

image.png El Chimi se va transformando en Rodrigo.

“Empecé haciéndole un tributo al Potro Rodrigo. Trato de parecerme lo más posible físicamente, me pinto el cabello. Muchos dicen que tengo un aire a él y también trato de imitarlo en el canto. El 21 de septiembre voy a cumplir dos años desde que empecé con esto de la música”, añadió el artista que vive en la Villa Huarpe (Pocito) y que disfruta de linda aventura con su amigo y vecino Esteban Luján, más conocido como el ‘Mema’: “Él se encarga de la locución y también hacemos algunos temas más actuales de cuarteto y cumbia”.

Bares de Rawson son habitualmente su zona de presentación, pero también han conocido su shows en Albardón y otros departamentos. Durante el día, el ‘Chimi’ tiene al mundo de los ladrillos, el cemento y la carretilla como su media de vida.

“Trabajo en la construcción, tengo una mini empresa. Es a lo que me dedico desde que tenía unos 15 años porque mi viejo es albañil. Con los cuatro chicos que trabajan conmigo hacemos obra gruesa, fina, durlock, pintura, plomería, electricidad y todo lo que se ponga por delante”, comentó el orgulloso papá de una pequeña que esta semana cumplió seis añitos.

En cuanto al apartado de los sueños que tiene dentro de su costado musical, el ‘Potro Rodrigo del Sur del Gran San Juan’ lo tiene bastante claro: "Hace una semana me inscribí para ver si se da la posibilidad de estar en la Fiesta del Sol, la verdad que sería algo muy bonito si se llega a dar. Y mi otro sueño es poder formar mi banda, hacerme conocido al menos en todo San Juan y dejar una pequeña marca".