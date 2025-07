En el sorteo de casas del IPV no habrá suplentes y analizan otras 100 casas para rifar a futuro en San Juan

El 23 de julio será el sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia de 219 viviendas que no fueron entregadas en convocatorias anteriores, debido al incumplimiento de requisitos, falta de documentación o ausencia de postulantes. Están en 6 barrios de Capital, Rawson, Chimbas, Ullum, Jáchal y 9 de Julio.

"Sale un ganador. Hemos estado evaluándolo, esta situación del suplente, pero hemos visto la situación de que muchas veces los suplentes piensan que por ser suplente tienen algún derecho. Y la verdad que genera mucha confusión por la necesidad misma y que se entiende. Y entendemos que esta confusión después termina mal, porque justamente piensan que tienen un derecho. Así que decidimos que no, no va a haber suplentes ", dijo la titular del Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ), Elina Peralta , en la antesala del cierre de inscripciones para el sorteo de viviendas que será el 23 de julio próximo. Si surgiera algún problema con el beneficiado por el bolillero, se volverá a sortear esa vivienda en otra convocatoria.

Las personas interesadas, que previamente estén empadronadas en el IPV, pueden elegir el barrio por el que quieren participar hasta este miércoles 9 de julio.

"Estas 219 son parte de las 1.412 viviendas que el gobernador se comprometió a entregar este año 2025. Lo que les puedo comentar es que el 90% de los inscritos está concentrado en Gran San Juan", informó la funcionaria de Marcelo Orrego.

El sorteo será el 23 de julio a partir de las 8 de la mañana, cuando se iniciará una transmisión que se podrá seguir por canales oficiales y medios de comunicación. Todos los barrios se sortearán en el mismo día.

La demanda de casas en San Juan es importante, teniendo en cuenta que hay cerca de 90.000 empadronados en el IPV y para este sorteo se anotó casi la mitad de este padrón histórico.

Más casas en juego: hay 100 en vista

Peralta dijo que al no haber suplentes, las casas que no terminen adjudicadas por el sorteo del 23 de julio podrán volver a sortearse en otra fecha. "En todo caso se volverán a poner a disposición del sorteo las viviendas de las familias no cumplan con los requisitos necesarios. Eso se ve después de salir del sorteo", afirmó.

Por otro lado, Peralta dijo que siguen los operativos para detectar casas abandonadas, alquiladas o que no están siendo usadas con el destino que corresponde. Así fue que se juntaron estas 219 que van a sorteo este mes. En los nuevos operativos se están encontrando con nuevas viviendas sujetas a desadjudicar, por ende se vislumbra un nuevo sorteo en el corto plazo que ya tiene un centenar de techos disponibles.

"Nosotros tenemos todo un equipo administrativo del Instituto que está saliendo a recorrer el territorio, en los diferentes departamentos. Al día de hoy tenemos unas 100 viviendas deshabitadas, que ya se empezó por el proceso de revocación", dijo la funcionaria. No hay fecha todavía para un nuevo sorteo pero se está controlando que todas las viviendas del IPV sean dadas a personas con verdadera necesidad habitacional.

"La ley es clara. El no pago, la no ocupación, alquilarla o venderla, porque también lo hemos encontrado con casos así. Son causales de revocación", concluyó la funcionaria.