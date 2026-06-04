Hidrovía: preadjudican la concesión de la Vía Navegable Troncal a Jan de Nul-Servimagnus

El Gobierno Nacional dispuso la preadjudicación del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal y recomendó adjudicar la oferta a Jan de Nul – Servimagnus, tras la evaluación final de la licitación.

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El Dictamen de Preadjudicación repasó las tres etapas del proceso y recomendó una ganadora sobre la base del sistema de puntajes establecido junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El documento indicó además que la oferta de DEME NV fue desestimada, mientras que la propuesta de DTA Engenharia fue declarada inadmisible por no cumplir con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta.

De acuerdo con la información oficial, antes de la preadjudicación se realizó una revisión integral del proceso, verificando el cumplimiento de la documentación licitatoria, la normativa argentina y recomendaciones de mejores prácticas internacionales de la ONU.

El comunicado señaló que el proceso licitatorio no recibió pedidos de impugnación por parte de las empresas participantes y que la Justicia rechazó las denuncias presentadas contra su avance.

La instancia abierta tras el Dictamen de Preadjudicación contempla un plazo de siete días corridos para presentar impugnaciones formales antes de la adjudicación definitiva del contrato.

En las dos primeras etapas de análisis técnico, Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos y DEME alcanzó 42,14 puntos. En la propuesta económica, ambas firmas registraron puntajes idénticos al ofrecer el menor precio posible, según el comunicado oficial.

El Gobierno sostuvo que la nueva concesión permitirá una baja inmediata de casi el 15% en los costos y la modernización tecnológica de la navegación, mientras que durante el proceso de evaluación usuarios privados y la ONU destacaron la participación de distintos sectores y la transparencia de cada etapa.