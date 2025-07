El IPV denunció la presunta estafa con el sorteo de viviendas, con varios casos en vista

"La semana pasada se hizo una denuncia en la UFI de delitos especiales y estafa, y en este momento está en manos de la Justicia. Presentamos las pruebas que nosotros podríamos haber obtenido y se está haciendo la investigación correspondiente. Por lo menos yo he tenido en manos dos casos puntualmente donde habían emitido facturas con el logo de Gobierno, donde decía Instituto Provincial de la Vivienda, por unos 400 mil pesos en la venta dirigida del sorteo hacia un barrio específico", informó Peralta este martes, en diálogo con Radio Sarmiento.

Las casas que ofrecía esta mujer que usaba diferentes nombres son ubicadas en barrios de Capital y Rawson.

Peralta dijo que descarta que en el ardid esté involucrado personal real del IPV. "Es alguien que se hace pasar por un personal del Centro Cívico. Nosotros no tenemos, dentro de la investigación que se ha realizado, nada que algún personal pueda hacer. Por lo que sabemos, por lo menos con estas personas que yo pude hablar, los citaban fuera del Cívico en un espacio verde para venderles la posibilidad de salir en el sorteo dirigido a un barrio". Y remarcó: "Descartamos que sea gente del IPV. No es tan sencillo. Y la gente del Instituto es responsable, no puedo decir nada, porque realmente trabajan codo a codo con nosotros en todas las situaciones que llevamos dentro del instituto".

Sobre la cantidad de casos, especificó que "tengo entendido que hay entre tres o cuatro denuncias. Yo presenté como prueba, porque tuve dos facturas en mano, dos casos puntualmente. Y después está la Asesoría Letrada del Instituto que está dedicada a este tema y recabando estas informaciones para aportar más pruebas a la Justicia". Dijo que la presunta estafadora "es una mujer. Los apellidos son diferentes pero de nombre Agustina que no sabemos si es real".

Peralta dijo que gracias a que se hizo pública esta maniobra, calculan que se frenó y no han recibido exposiciones de más casos sospechosos de estafa en el IPV. "Como nosotros lo hemos mediatizado, y además hemos hecho las denuncias correspondientes, supongo que esta situación de estas personas ha frenado ese procedimiento".

Y concluyó: "hemos puesto en conocimiento a la población que no existe esto de poder dirigir dentro del sorteo la suerte de ser adjudicatorio de una vivienda. El sorteo es un azar. Es un procedimiento muy complejo. No es viable la posibilidad de que salga una bolilla dirigida a alguien".