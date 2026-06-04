Dejan firme el procesamiento de Julio De Vido y su esposa por enriquecimiento ilícito

La Cámara Federal de Casación Penal dejó hoy firme el procesamiento del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli, por presunto enriquecimiento ilícito entre los años 2003 y 2017, por lo que quedaron a tiro del juicio oral y público.

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También quedaron en esa misma situación Juan Manuel Sebastián Pérez y Susy Inés Bello Knoll, imputados como presuntos testaferros.

Según las pruebas recolectadas en la causa, De Vido y su esposa (acusada de “partícipe necesaria”) registraron un incremento patrimonial “apreciado e injustificado” durante ese período.

Los camaristas de la Sala IV Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaron el recurso de queja de la defensa con el argumento de que el procesamiento no equivale a “una sentencia definitiva”.

En primera instancia, el ex ministro de Planificación Federal de Cristina Kirchner había recibido la condena del juez Sebastián Casanello, luego confirmada por la Cámara Federal porteña.

De Vido recibió recientemente en beneficio de la prisión domiciliaria, tras haber permanecido en el penal de Ezeiza en cumplimiento de la pena que recibió por la causa de la tragedia de Once.