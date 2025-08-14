jueves 14 de agosto 2025

Juegos de azar

Salió el pozo de la Quiniela Max y un sanjuanino se lleva más de cuatro millones de pesos a casa

La Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social informó que nuevamente salió el pozo de la Quiniela Max. Un apostador sanjuanino, ganador de más de 4 millones de pesos.

Por Mariela Pérez
quiniela max.webp

Nuevamente un apostador sanjuanino figura entre los ganadores de premios millonarios gracias a algún juego de azar. En esta oportunidad fue de la mano de la Quiniela Max, durante el sorteo vespertino realizado la noche del miércoles 13 de agosto.

Conforme la información de la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social, la jugada ganadora fue realizada en una agencia ubicada en el centro de Caucete. El apostador ganador se llevará a casa un total de $4.320.000.

Es importante dejar en claro que la persona afortunada tiene tiempo hasta el 23 de agosto para reclamar y retirar su premio. Pasada esa fecha, el mismo prescribirá y no podrá hacer usos del dinero.

image

