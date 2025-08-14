Salió el pozo de la Quiniela Max y un sanjuanino se lleva más de cuatro millones de pesos a casa

Nuevamente un apostador sanjuanino figura entre los ganadores de premios millonarios gracias a algún juego de azar. En esta oportunidad fue de la mano de la Quiniela Max, durante el sorteo vespertino realizado la noche del miércoles 13 de agosto.

Conforme la información de la Gerencia de Juegos de la Caja de Acción Social, la jugada ganadora fue realizada en una agencia ubicada en el centro de Caucete. El apostador ganador se llevará a casa un total de $4.320.000.

Es importante dejar en claro que la persona afortunada tiene tiempo hasta el 23 de agosto para reclamar y retirar su premio. Pasada esa fecha, el mismo prescribirá y no podrá hacer usos del dinero. image

