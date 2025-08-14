jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Artistas

Chamo.Ar, el sanjuanino que sueña con conquistar la música electrónica mundial

Con apenas 24 años, el DJ y productor sanjuanino Chamo.Ar pasó de mezclar música como hobby a sonar en sets de figuras internacionales. Mientras termina su carrera universitaria, se prepara para dar el salto a Buenos Aires y perseguir su sueño de conquistar la escena electrónica mundial.

Por Ana Paula Gremoliche
Carnaval @thefridman-69

El boom de la música electrónica no es ajeno a San Juan. La provincia es cuna de muchos artistas que cada vez pisan más fuerte. Uno de ellos es Chamo.Ar, quien la rompe con sus presentaciones en toda la Argentina: esta es su historia.

Lee además
el sargento sanjuanino que llevo la bandera argentina a mas de 7.000 metros en el himalaya
Video

El sargento sanjuanino que llevó la bandera argentina a más de 7.000 metros en el Himalaya
salio el pozo de la quiniela max y un sanjuanino se lleva mas de cuatro millones de pesos a casa
Juegos de azar

Salió el pozo de la Quiniela Max y un sanjuanino se lleva más de cuatro millones de pesos a casa

A los 15 años, Ramiro Álvarez comenzó a frecuentar fiestas electrónicas en San Juan. Dos años después, un detalle cambió el rumbo de su vida: un amigo tenía una consola en su casa y comenzó a tocar en ella. Ese fue el puntapié para que decidiera comprarse una consola propia, con el objetivo de incursionar más en el género.

Al principio lo hacía por hobby. Pero pronto entendió que si quería crecer, debía dar un paso más. Dj's más experimentados lo guiaron y le plantearon la disyuntiva: seguir tocando para un círculo reducido o apostar por la profesionalización, con fechas en otras ciudades, contactos estratégicos y producciones propias. Eligió el segundo camino.

Esa decisión implicó sacrificios. Chamo tuvo que rechazar oportunidades que, en ese momento, podían parecer tentadoras, para enfocarse en escenarios que le dieran visibilidad real. Al principio tocaba menos, porque todavía no era un nombre conocido, pero con constancia y trabajo demostró que podía estar en eventos de nivel. En paralelo, empezó a producir su música, un paso clave para diferenciarse y generar su identidad artística.

image

Hoy, a sus 24 años, Chamo.ar se mueve entre el tech house y el minimal tech, aunque su raíz siempre estuvo cerca del house. Su estilo, versátil y adaptable, le permitió compartir cabina con artistas como Yaya, Kolombo, Guti, Jay de Lys y Julian Jeweil. Sus tracks llegaron a sets de DJs internacionales de peso como Marco Carola, Joseph Capriati, Mahony, Latmun, Eddy M y Stefano Noferini, un logro que lo posiciona en la escena con proyección global.

Pero la música no es su única faceta. Desde 2019 vive en San Luis, donde estudia la Licenciatura en Bioquímica. Está en la recta final y planea recibirse a mitad del próximo año. Su idea es clara: una vez con el título en mano, mudarse a Buenos Aires para dedicarse de lleno a la música. “Me veo viajando por el mundo tocando y produciendo música en conjunto con grandes artistas referentes míos. Ese es uno de mis objetivos como productor. Además de que mi música se escuche en todo el mundo como viene siendo este último tiempo", dijo.

En este contexto, para él, el boom global de la música electrónica representa una oportunidad única: más público, mejores producciones y una escena en expansión constante. Aunque reconoce que la moda puede cambiar, cree que este estilo llegó para quedarse, impulsado por la tecnología y el acceso que hoy tiene cualquier persona para crear o mezclar música.

Temas
Seguí leyendo

El sanjuanino que se transformó en el "hombre de las oportunidades" y volvió a ser salvado en La Voz

Un contador sanjuanino, reincidente: un año sin ejercer por falsificar documento digital

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"

El duro comunicado de la Unión de Ciclistas Nacional por la descalificación del sanjuanino Kalejman

Un sanjuanino cayó en el ring de La Voz, pero un inesperado giro lo salvó de la eliminación

El sanjuanino que se estrelló haciendo parapente en Ullum está en gravísimo estado: ¿quién es?

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Otro sanjuanino ganó un premio millonario por jugar al Quini 6

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el sargento sanjuanino que llevo la bandera argentina a mas de 7.000 metros en el himalaya
Video

El sargento sanjuanino que llevó la bandera argentina a más de 7.000 metros en el Himalaya

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Te Puede Interesar

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses
Judiciales

Sobreseyeron al hombre acusado de intentar raptar a una niña en Plaza La Joroba: irá a un hospital psiquiátrico por tres meses

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

El Frente de Izquierda presentó candidatos en San Juan para las legislativas: mirá
Elecciones 2025

El Frente de Izquierda presentó candidatos en San Juan para las legislativas: mirá

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado
Tras la agresión al arquero

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes
Rawson

El increíble momento en que una policía sanjuanina le salva la vida a un bebé de un mes