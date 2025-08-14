Chamo.Ar, el sanjuanino que sueña con conquistar la música electrónica mundial

El boom de la música electrónica no es ajeno a San Juan. La provincia es cuna de muchos artistas que cada vez pisan más fuerte. Uno de ellos es Chamo.Ar, quien la rompe con sus presentaciones en toda la Argentina: esta es su historia.

A los 15 años, Ramiro Álvarez comenzó a frecuentar fiestas electrónicas en San Juan. Dos años después, un detalle cambió el rumbo de su vida: un amigo tenía una consola en su casa y comenzó a tocar en ella. Ese fue el puntapié para que decidiera comprarse una consola propia, con el objetivo de incursionar más en el género.

Al principio lo hacía por hobby. Pero pronto entendió que si quería crecer, debía dar un paso más. Dj's más experimentados lo guiaron y le plantearon la disyuntiva: seguir tocando para un círculo reducido o apostar por la profesionalización, con fechas en otras ciudades, contactos estratégicos y producciones propias. Eligió el segundo camino.

Esa decisión implicó sacrificios. Chamo tuvo que rechazar oportunidades que, en ese momento, podían parecer tentadoras, para enfocarse en escenarios que le dieran visibilidad real. Al principio tocaba menos, porque todavía no era un nombre conocido, pero con constancia y trabajo demostró que podía estar en eventos de nivel. En paralelo, empezó a producir su música, un paso clave para diferenciarse y generar su identidad artística.

Hoy, a sus 24 años, Chamo.ar se mueve entre el tech house y el minimal tech, aunque su raíz siempre estuvo cerca del house. Su estilo, versátil y adaptable, le permitió compartir cabina con artistas como Yaya, Kolombo, Guti, Jay de Lys y Julian Jeweil. Sus tracks llegaron a sets de DJs internacionales de peso como Marco Carola, Joseph Capriati, Mahony, Latmun, Eddy M y Stefano Noferini, un logro que lo posiciona en la escena con proyección global.

Pero la música no es su única faceta. Desde 2019 vive en San Luis, donde estudia la Licenciatura en Bioquímica. Está en la recta final y planea recibirse a mitad del próximo año. Su idea es clara: una vez con el título en mano, mudarse a Buenos Aires para dedicarse de lleno a la música. “Me veo viajando por el mundo tocando y produciendo música en conjunto con grandes artistas referentes míos. Ese es uno de mis objetivos como productor. Además de que mi música se escuche en todo el mundo como viene siendo este último tiempo", dijo.

En este contexto, para él, el boom global de la música electrónica representa una oportunidad única: más público, mejores producciones y una escena en expansión constante. Aunque reconoce que la moda puede cambiar, cree que este estilo llegó para quedarse, impulsado por la tecnología y el acceso que hoy tiene cualquier persona para crear o mezclar música.