jueves 14 de agosto 2025

Inesperado

El sanjuanino que se transformó en el "hombre de las oportunidades" y volvió a ser salvado en La Voz

Eduardo Desimone se presentó una vez anoche en el certamen televisivo y nuevamente fue salvado a último momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eduardo Desimone, el sanjuanino que fue salvado por segunda vez y, así, continúa en La Voz Argentina.

Eduardo Desimone, el sanjuanino que fue salvado por segunda vez y, así, continúa en La Voz Argentina.

Con su particular impronta y la humildad que lo caracteriza, el sanjuanino Eduardo Desimone está haciendo un camino distinto en La Voz Argentina, el certamen televisivo que emite Telefe. Es que, anoche volvió a presentarse sobre el escenario y consiguió la chance de avanzar en el concurso por una salvación, nuevamente. Su caso llama la atención porque, de a poco, se está transformando en “el hombre de las nuevas oportunidades”.

Durante la noche de este miércoles, el joven sanjuanino vivió uno de sus momentos más emotivos en el comienzo de los nocauts, la nueva fase del programa en la que los participantes se enfrentan de manera individual, interpretando cada uno una canción para convencer a su coach y asegurar su lugar en los Playoffs.

En esta ocasión, Mía Frankel presentó su versión de “Carencias de cordura”, mientras que el sanjuanino interpretó el tango "Rondando tu esquina". Ambos competían por la aprobación de Soledad Pastorutti, quien estuvo asesorada por El Chaqueño Palavecino.

Embed - Mia Frankel vs. Eduardo Desimone - Team Soledad - Knockouts - La Voz Argentina 2025

Antes de la decisión final, Luck Ra confesó entre risas y ternura: "Yo a Eduardo lo cag... amando", recordando que había sido su coach en etapas anteriores, pero lo dejó ir en Las Batallas.

Finalmente, Pastorutti eligió a Mía, apostando por su voz angelical, pero pidiéndole mayor fuerza para la próxima ronda. En ese momento, visiblemente emocionado, Eduardo se despidió del programa diciendo: "Mi sueño se cumplió con todos ustedes acá enfrente".

image

Sin embargo, cuando parecía que el sanjuanino debía abandonar definitivamente la competencia, Luck Ra presionó el botón y lo "robó" para reincorporarlo a su equipo. "Vuelve al team Luck Ra. Vuelve a sus raíces, el lugar que lo vio crecer", anunció el conductor Nico Occhiato.

Desbordado en lágrimas, Eduardo agradeció entre abrazos, mientras el cantante cordobés lo consolaba con humor y emoción: "Deja de llorar porque me vas a hacer llorar".

image

Largo camino

Cabe recordar que, después de haber sido descartado en la etapa de adiciones previas al inicio del certamen en San Juan, Eduardo viajó a dedo hasta Tucumán, para inscribirse nuevamente y tener otra chance. Allí, sí fue seleccionado.

Al ingresar al programa y durante las audiciones a ciegas, el artista cautivó a Luck Ra, quien se lo llevó a su equipo. Sin embargo, en la etapa posterior, el sanjuanino cayó en el ring, en el cual se enfrentó en un duelo musical con el santafesino Nicolás Armayor, quien fue elegido por el músico cordobés para continuar en el concurso.

Embed - Nicolás Armayor vs. Eduardo Desimone - "Si no es muy tarde" - Batallas - La Voz Argentina 2025

En esa oportunidad, fue Soledad quien lo salvó para darle una nueva chance integrándolo a su equipo. Ahora, se dio el caso inverso, al ser salvado por Luck Ra, lo que le permitirá volver a subir a escena en una próxima instancia.

