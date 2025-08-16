sábado 16 de agosto 2025

Deceso

Murió el reconocido actor Mario Alberto Martín

Tenía 81 años y su muerte ocurrió este sábado, así lo confirmó Carlos Rottemberg.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El reconocido actor argentino Mario Alberto Martín, de 81 años, falleció este sábado. Según trascendió, el actor llevaba varios días internado.

La triste noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de X del Multiteatro: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

En diálogo con TN, el productor teatral se mostró conmovido por la muerte de su amigo y contó que estaban esperando que el actor mejore para juntarse a cenar: “El plan era ese, porque Alberto era un gran cocinero”.

La historia del célebre actor Alberto Martín

Luis Alberto Di Feo, su nombre real, había nacido el 8 de mayo de 1944 en San Martín. Desde niño mostró vocación por la actuación: a los seis años debutó en el cine con la película La muerte está mintiendo (1950).

Con el paso de los años se convirtió en una cara habitual de la televisión argentina, participando en ciclos como Su comedia favorita, Gutierritos y Los hijos de López, lo que le permitió consolidarse rápidamente en la pantalla chica.

En paralelo, desarrolló una carrera cinematográfica diversa que incluyó papeles en producciones como Yo, el mejor, Brigada en acción, Los hijos de López y ¡Qué linda es mi familia!.

El teatro también fue un espacio donde brilló con fuerza. Obras como Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York lo mostraron versátil, capaz de transitar con la misma naturalidad tanto la comedia como el drama.

Con su trayectoria, Alberto Martín dejó una huella imborrable en la cultura argentina. Actor y hasta conductor, su cara es sinónimo de TV. Fanático de Racing, llegó a conducir uno de los primeros programas de cocina y entrevistas. Estuvo en pareja 47 años con Marta, su esposa que falleció en junio de 2018 a raíz de una esclerosis lateral amiotrófica que la tuvo postrada durante 10 años.

Fuente: TN

