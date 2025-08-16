El peronismo presentó sus candidatos para las elecciones: Itai Hagman en CABA y Jorge Taiana en provincia

El peronismo alcanzó un acuerdo para presentar listas de unidad de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre . En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ), Itai Hagman encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales, mientras que en la provincia de Buenos Aires el primer lugar será para el exministro de Defensa, Jorge Taiana .

Según fuentes consultadas por Infobae , el entendimiento se selló con el respaldo de la expresidenta Cristina Kirchner , el gobernador Axel Kicillof , el líder del Frente Renovador, Sergio Massa , y el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois .

En el caso de CABA, el consenso incluyó la participación de Juan Manuel Olmos, uno de los principales articuladores del peronismo porteño.

En la provincia de Buenos Aires, los nombres completos de los candidatos se darán a conocer y firmarán durante la jornada. Desde las 18, indicaron fuentes partidarias, en la sede del Partido Justicialista (PJ) ubicada en Matheu, se acercarán los candidatos a diputados nacionales de la agrupación Fuerza Patria para firmar sus candidaturas.

Otros nombres que sonaban con fuerza esta tarde para completar la lista porteña de diputados eran los de la exministra de Trabajo, Kelly Olmos, el ex legislador porteño Santiago Roberto, cercano a Víctor Santamaría, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y Lucía Cámpora, dirigente de la homónima agrupación kirchnerista. Como candidato al Senado, se presenta para renovar su mandato Mariano Recalde.

En la provincia de Buenos Aires, además de Taiana, las candidaturas que se perfilan para sumarse a la lista de Fuerza Patria son Jimena López —ex diputada y referente del Frente Renovador— y Juan Grabois. Según las previsiones, estos nombres figuran entre los principales acuerdos alcanzados en la negociación entre los distintos sectores del peronismo.

El Partido Justicialista (PJ) había llegado al fin de semana de cierre de listas ante las próximas elecciones nacionales con una frágil unidad, y advertencias de una posible ruptura de parte del sector de Juan Grabois. El abogado se postulaba él mismo para encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires, y aspiraba a quedarse con la principal candidatura porteña ante la Cámara baja para un referente del Frente Patria Grande. Finalmente, obtuvo el primer lugar para uno de los suyos en la lista porteña.

Por su lado, la candidatura de Taiana habría sido una propuesta de Axel Kicillof. Pero no necesariamente el exministro puede ser contado como un “hombre del gobernador”. Taiana fue canciller del gobierno de Cristina Kirchner, y comparte ideas y vínculo con la exmandataria.

La pulseada en el territorio bonaerense continuó con relativa tensión esta semana, que la protagonizaron otros máximos dirigentes de la coalición. Desde La Cámpora y sectores afines al Instituto Patria, se impulsó con fuerza el nombre del diputado Máximo Kirchner para renovar su mandato -que se vence recién en 2027-, mientras que había dudas sobre la estrategia que seguiría Sergio Massa ante el cierre; su nombre también resonó como una posibilidad. Finalmente, ambos resolvieron no estar en la boleta única papel de octubre.

Por orden de lista, la nómina de candidatos a diputados en la Provincia de Buenos Aires se completa en el cuarto lugar con Vanesa Siley, diputada de La Cámpora y miembro del Consejo de la Magistratura; seguida por el diputado Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria; la senadora bonaerense Teresa García; y el ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Los cuatro responden de manera directa a la jefatura de CFK.

En el octavo lugar, fue incluida la diputada Agustina Propato, que tiene renovar su cargo este año. Le sigue una de las sorpresas: Hugo Moyano (hijo), el más desconocido de los descendientes del homónimo líder camionero, que ejerce como abogado del gremio y de otros sindicatos. En la décima posición, se presenta la diputada de Legislatura bonaerense Fernanda Díaz (La Cámpora); Sebastián Galmarini, del Frente Renovador, y cuñado de Sergio Massa.

En el doceavo lugar, se incorpora por primera vez otra referencia del espacio de Grabois: Fernanda Miño, conocida por su labor como secretaria de Integración Socio Urbana y haber estado a cargo de la urbanización de villas y barrios populares durante el gobierno de Alberto Fernández. En el puesto 13, intentará renovar su mandato el secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky, mientras que en el lugar 14 se sumó Marina Salzman, del Frente Renovador y concejal. Finalmente, la última posición con expectativas de ingreso a la Cámara de Diputados es Nicolás Trotta, primer ministro de Educación durante el gobierno de Alberto Fernández y proveniente del sector de Víctor Santamaría.

