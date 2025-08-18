ANMAT prohibió la venta de un medicamento tras detectar que fue falsificado

En las últimas horas, a través de una publicación en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución y comercialización en todo el país de un producto falsificado que se vendía como “Ozempíc Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 comprimidos”.

Según la disposición 5842/2025, el medicamento, que circulaba en redes sociales bajo la supuesta fabricación de “Pharma Argentina SA”, no cuenta con registro sanitario y nunca fue elaborado por la firma titular de la marca, Novo Nordisk Pharma Argentina.

El organismo aclaró que no existe a nivel mundial una versión oral de Ozempic®, cuyo único formato aprobado es una solución inyectable bajo receta. Por ello, advirtió que el producto denunciado constituye un medicamento falsificado, carente de trazabilidad y potencialmente riesgoso para la salud. La alerta fue difundida con imágenes comparativas entre el original y la unidad apócrifa para facilitar su detección.

Además, la ANMAT instó a profesionales de la salud, instituciones, distribuidores y consumidores a verificar los productos en su poder y, en caso de identificar unidades adulteradas, comunicarse a través de [email protected], ANMAT Responde o la línea gratuita 0800-333-1234. Paralelamente, se dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que derivó la causa al Juzgado Criminal y Correccional N° 18, bajo el expediente 34532/2025.

La disposición, firmada por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio, se fundamenta en la Ley 16.463, que prohíbe la elaboración y distribución de productos ilegítimos, y busca proteger a los usuarios ante posibles riesgos sanitarios. Con esta medida, la autoridad regulatoria refuerza el llamado a la población para que adquiera medicamentos únicamente en farmacias habilitadas y bajo prescripción médica