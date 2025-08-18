lunes 18 de agosto 2025

Importante

ANMAT prohibió la venta de un medicamento tras detectar que fue falsificado

Según se informó oficialmente, el organismo detectó un fármaco que se vendía para uso oral. Sin embargo, no estaba registrado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANMAT prohibió un medicamento para tratar la diabetes que fue falsificado.

En las últimas horas, a través de una publicación en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución y comercialización en todo el país de un producto falsificado que se vendía como “Ozempíc Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 comprimidos”.

Según la disposición 5842/2025, el medicamento, que circulaba en redes sociales bajo la supuesta fabricación de “Pharma Argentina SA”, no cuenta con registro sanitario y nunca fue elaborado por la firma titular de la marca, Novo Nordisk Pharma Argentina.

El organismo aclaró que no existe a nivel mundial una versión oral de Ozempic®, cuyo único formato aprobado es una solución inyectable bajo receta. Por ello, advirtió que el producto denunciado constituye un medicamento falsificado, carente de trazabilidad y potencialmente riesgoso para la salud. La alerta fue difundida con imágenes comparativas entre el original y la unidad apócrifa para facilitar su detección.

Además, la ANMAT instó a profesionales de la salud, instituciones, distribuidores y consumidores a verificar los productos en su poder y, en caso de identificar unidades adulteradas, comunicarse a través de [email protected], ANMAT Responde o la línea gratuita 0800-333-1234. Paralelamente, se dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que derivó la causa al Juzgado Criminal y Correccional N° 18, bajo el expediente 34532/2025.

La disposición, firmada por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio, se fundamenta en la Ley 16.463, que prohíbe la elaboración y distribución de productos ilegítimos, y busca proteger a los usuarios ante posibles riesgos sanitarios. Con esta medida, la autoridad regulatoria refuerza el llamado a la población para que adquiera medicamentos únicamente en farmacias habilitadas y bajo prescripción médica

