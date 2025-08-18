Anmat advirtió sobre lote de tomate Marolio con parásitos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) lanzó este lunes una advertencia preventiva sobre el consumo de tomate triturado marca Marolio, tras detectarse la posible presencia de microstomum sp., un parásito que a simple vista se asemeja a gusanos.

El alerta surgió luego de denuncias de familias de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, que encontraron estos organismos en envases distribuidos en comedores escolares. Ante la situación, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza —donde se elabora el producto— y a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios bonaerense para investigar el caso.

El lote en cuestión El producto afectado corresponde a: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio

Peso neto: 500 g

Lote: L25114

Vencimiento: abril 2027

RNPA: N° 13-061695

RNE: N° 13010369

Elaborado en Mendoza por Marolio S.A., Empedrado 2571, CABA. Qué recomienda la Anmat El organismo pidió a los consumidores no ingerir el producto si pertenece al lote señalado y dar aviso inmediato a la autoridad sanitaria local o provincial. También solicitó a los comerciantes cesar su comercialización y contactar de inmediato a los proveedores.

