lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tené cuidado

La ANMAT prohibió un nuevo suplemento dietario: cuál no comprar

De acuerdo con la Anmat de trata de un producto ilegal del que se desconocen sus condiciones de elaboración y es, por lo tanto, potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta en todo del país de un nuevo suplemento dietario.

Lee además
asesino a sus hijos, hirio a su mujer embarazada y se quito la vida
Crimen

Asesinó a sus hijos, hirió a su mujer embarazada y se quitó la vida
ypf presenta un nuevo rigi, por 400 millones de dolares
Industria

YPF presenta un nuevo RIGI, por 400 millones de dólares

Así quedó plasmado en la Disposición 5719/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.

Allí, la Anmat avanzó en la prohibición de "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea del producto: 'Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow", NET WT. 4. 23 OZ (120 G)".

image

La prohibición dispuesta por la Anmat alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, "por ser un producto que no cumplimentó el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal".

"Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley N° 18284", advirtió la Anmat.

Y abundó: "Que en atención a las circunstancias detalladas y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos que carecen de registros, motivo por el cual no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en los sitios de venta en línea del citado producto".

Temas
Seguí leyendo

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron

Horror: mató a sus hijos a machetazos, hirió a su esposa embarazada y se quitó la vida

Uno de los sicarios más peligrosos de Chile fue liberado por error y podría estar en Argentina: en qué zona

Un hombre y su hijo mataron a golpes a un presunto ladrón

Una persona de temer: las actitudes del asesino serial atrapado en Jujuy

Así fue la emotiva despedida de la expedición en el fondo del mar del Conicet

Polémica en Mendoza por la absolución de un guardia de seguridad de Sergio Dalma envuelto en una causa de abuso

Quieren impulsar la "Ley Diego" para evitar que casos como el del joven enterrado en Coghlan queden impunes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 anos: asi la rescataron
Horror

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

El insólito y delator momento grabado por la televisión en el partido de San Martin
¡Cuidado!

El insólito y delator momento grabado por la televisión en el partido de San Martin

Te Puede Interesar

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
"Entradera"

Encapuchados atacaron a golpes a un anciano y lo asaltaron en su departamento en Chimbas

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

La granada. Foto: Gentileza Radio del Sur. 
Este lunes

Tremendo hallazgo en Rawson: un niño de 9 años encontró una granada en la calle

¿A quién banca La Cámpora? El kirchnerismo duro define entre Gioja y Andino para las elecciones
Legislativas 2025

¿A quién banca La Cámpora? El kirchnerismo duro define entre Gioja y Andino para las elecciones