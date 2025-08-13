El Gobierno nacional dejará de hacer controles de calidad sobre juguetes, anteojos de sol y otros productos

Los juguetes importados con certificado de calidad internacional no serán controlados.

Con el fin de reducir costos, la Secretaría de Comercio de la nación actualizó las normas de seguridad de un grupo de productos de consumo. Así, el Gobierno dejará de controlar aquellos artículos que ya tienen certificado de seguridad en su país de origen de organismos internacionales reconocidos.

La medida se oficializó este miércoles con la resolución 313, publicada en el Boletín Oficial. Con estos cambios, se apunta a no duplicar controles a la vez de garantizar la protección de la salud y la seguridad de los consumidores.

“Hasta ahora, se exigía duplicar en el país ensayos, certificaciones y controles ya realizados en el exterior. Además, los fabricantes e importadores debían realizar trámites administrativos que generaban demoras y costos”, señalaron desde Comercio.

Cabe destacar que los producto son encendedores, anteojos para sol, bicicletas infantiles, juguetes y tableros derivados de la madera. Los fabricantes e importadores deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas para cada producto, respaldadas por normas IRAM, ISO, ASTM, EN y NM.

También deberán presentar una declaración jurada de conformidad junto con los ensayos y certificaciones correspondientes.

Los procedimientos de evaluación de la conformidad abarcan ensayos de laboratorio y certificaciones, con parámetros específicos para definir familias de productos, vigencias diferenciadas y condiciones para el uso de laboratorios externos. Estos contarán con una vigencia de un año para encendedores y juguetes; dos para certificados sin vencimiento explícito y cuatro años para anteojos de sol.

Los certificados emitidos bajo las normas que derogó el Gobierno seguirán vigentes por los próximos 12 meses. Durante ese período, los fabricantes e importadores deberán realizar las adaptaciones necesarias para cumplir con el nuevo esquema.

De acuerdo con la resolución 313, se aceptarán certificaciones de seguridad de organismos reconocidos a nivel mundial, respaldadas por normas IRAM, ISO, ASTM, EN y NM.

Los productos comprendidos son:

Anteojos de sol;

Bicicletas de uso infantil;

Juguetes;

Tableros derivados de la madera de fibras;

Tableros derivados de partículas; entre otros

FUENTE: Crónica