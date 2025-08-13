miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nueva medida

El Gobierno nacional dejará de hacer controles de calidad sobre juguetes, anteojos de sol y otros productos

La decisión, que ya fue oficializada en el Boletín Oficial, “busca eliminar trámites duplicados”, aseguraron desde el Ejecutivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
&nbsp;Los juguetes importados con certificado de calidad internacional no serán controlados.&nbsp; &nbsp;

 Los juguetes importados con certificado de calidad internacional no serán controlados. 

 

Con el fin de reducir costos, la Secretaría de Comercio de la nación actualizó las normas de seguridad de un grupo de productos de consumo. Así, el Gobierno dejará de controlar aquellos artículos que ya tienen certificado de seguridad en su país de origen de organismos internacionales reconocidos.

Lee además
Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa en la que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.
Instancia judicial

Cristina Kirchner y los condenados de Vialidad no pagaron los US$500 millones: ¿arranca la ejecución de bienes?
masacro a su familia y se suicido: los detalles del escalofriante crimen que conmociona a misiones
Investigación

Masacró a su familia y se suicidó: los detalles del escalofriante crimen que conmociona a Misiones

La medida se oficializó este miércoles con la resolución 313, publicada en el Boletín Oficial. Con estos cambios, se apunta a no duplicar controles a la vez de garantizar la protección de la salud y la seguridad de los consumidores.

Hasta ahora, se exigía duplicar en el país ensayos, certificaciones y controles ya realizados en el exterior. Además, los fabricantes e importadores debían realizar trámites administrativos que generaban demoras y costos”, señalaron desde Comercio.

Cabe destacar que los producto son encendedores, anteojos para sol, bicicletas infantiles, juguetes y tableros derivados de la madera. Los fabricantes e importadores deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas para cada producto, respaldadas por normas IRAM, ISO, ASTM, EN y NM.

También deberán presentar una declaración jurada de conformidad junto con los ensayos y certificaciones correspondientes.

Los procedimientos de evaluación de la conformidad abarcan ensayos de laboratorio y certificaciones, con parámetros específicos para definir familias de productos, vigencias diferenciadas y condiciones para el uso de laboratorios externos. Estos contarán con una vigencia de un año para encendedores y juguetes; dos para certificados sin vencimiento explícito y cuatro años para anteojos de sol.

Los certificados emitidos bajo las normas que derogó el Gobierno seguirán vigentes por los próximos 12 meses. Durante ese período, los fabricantes e importadores deberán realizar las adaptaciones necesarias para cumplir con el nuevo esquema.

De acuerdo con la resolución 313, se aceptarán certificaciones de seguridad de organismos reconocidos a nivel mundial, respaldadas por normas IRAM, ISO, ASTM, EN y NM.

Los productos comprendidos son:

Anteojos de sol;

Bicicletas de uso infantil;

Juguetes;

Tableros derivados de la madera de fibras;

Tableros derivados de partículas; entre otros

FUENTE: Crónica

Seguí leyendo

Familiares de víctimas del fentanilo piden declarar la emergencia santaria

El que no corre, vuela: cayó una azafata por contrabando de joyas, celulares y más de 100 mil dólares

Imita a Leo Messi, se lanza a la política y quiere llevar el nombre del jugador en la lista de las elecciones

Vecinos ataron a un ladrón a un poste tras robar dos botellas de fernet y cuatro cremas de enjuague

Misterio: apareció una cruz gigante hecha con vidrio molido y metales en el Parque de los Dinosaurios

Travel Sale: vuelven las cuotas sin interés para viajar a destinos locales y del exterior

Confirman en el país un brote de infecciones potencialmente mortales por el consumo de un queso

Se viene otro streaming del CONICET: cuándo comenzará a transmitir la próxima cámara submarina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cristina Kirchner saluda desde el balcón de su casa en la que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.
Instancia judicial

Cristina Kirchner y los condenados de Vialidad no pagaron los US$500 millones: ¿arranca la ejecución de bienes?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Te Puede Interesar

Veladero lleva adelante trabajos en la fase 8 del valle de lixiviación. Ahora pidió un RIGI para ampliar su capacidad de producción. 
Minería

¿Para qué pidió el RIGI Veladero en San Juan?: el paso clave tras la decisión

Por Elizabeth Pérez
Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino
Análisis

Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan
Educación

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Gentileza prensa SiDUNSJ
Plan de lucha

En medio del paro en la UNSJ, uno de los gremios definió continuar con la medida de fuerza: los detalles